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台女来港突遭陌生人抢走演唱会飞？惨呻职员冷处理终无法入场 网民怒轰：根本系当众抢劫

生活百科
更新时间：13:00 2026-07-25 HKT
发布时间：13:00 2026-07-25 HKT

不少歌迷粉丝为了一睹偶像风采，会特地飞往其他地方观看演唱会。近日，有台湾网民在社交平台发文控诉，指友人日前特意前往香港观看韩国人气男团小分队演唱会，惟在场外持实体门票拍照打卡时，竟遭陌生男子强行抢走门票。及后立即报警及求助工作人员，形容当下被职员冷处理，虽然持有购票证明，惟最终仍无法入场。帖文引起网民热议，有人怒轰「根本系当众抢劫」，即看下文了解详情。

台女来港遭陌生人抢走演唱会门票？惨呻职员冷处理终无法入场

近年K-POP演唱会一票难求，黄牛问题更是屡见不鲜，但好不容易买到的票，竟然会在入场前被陌生人抢走？近日，有台湾网民在Threads上发文，指自己帮友人成功买到韩国男团SEVENTEEN旗下小分队V8的演唱会门票。然而，友人当天在会场外拿出实体门票准备拍照留念时，一名男子突然从旁冲出并将门票抢走。当时，现场其他热心粉丝协助围堵该名男子，「和男子对峙请工作人员搜身时」，该男子只从口袋掏出一张并非当天场次的门票，并且矢口否认偷窃，「说他没偷我朋友的票。」

友人随后报警求助，惟警方以不受理为由未作处理，工作人员随后更将该男子驱离现场，「报警警察也说不受理，工作人员也冷处理。」楼主表示，就算友人能提供信用卡付款纪录及电子票证证明其购买身分，但工作人员仍坚持持实体票才能入场，并表示该张门票已被他人使用，因此拒绝让友人入场，「这场演唱会也没有实名制，是以实体票入场，工作人员也说了我朋友的票有人入场了，所以朋友最后也无法入场观看。」

网民怒轰：根本系当众抢劫

楼主形容「从来没有遇过这么荒谬的事」，并提醒其他即将看演唱会的粉丝们，「不管是自己去看演唱会或是跟朋友一起，请一定要好好守护好演唱会票。」帖文引起网民热议，不少网民惊讶直呼，「根本系当众抢劫」、「太离谱了吧，有人抢嘢警察同埋工作人员都唔理？」、「以后大家都系入咗场先打卡，咁猖狂。」

也有网民建议楼主友人，「呢个分明系打劫㖞，touchwood遇到真系要报警，佢够胆入场你有买飞record有座位一定拉到， check晒所有出入场嘅人嘅飞已经拉到」、「建议把整件事情，最好包括时间地点都整理好，写电邮发给亚博主办及政府部门投诉，也可以放上网，收集附近粉丝拍到的影片当证据，毕竟当下都抓到人，不可能没有人拍到。」

图片及资料来源：Threads@nyc_ianghih小红书@蛙田里的瓜小红书@cosually

文：Y

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