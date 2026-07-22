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港妈呻中产生活仅表面风光？每月开支$6万叹「今个月又白做」 网民建议减这项支出……

生活百科
更新时间：15:57 2026-07-22 HKT
发布时间：15:57 2026-07-22 HKT

香港的生活成本高，即使是生活相对稳定的一群，面对日常生活的各种开支，压力往往超出想像。近日，有港妈在社交平台发文，指不少人认为「中产过得好爽」，惟他认为这些只是表面风光，实际上列出每月的恒常开支后，「真相系每个月户口一入钱，转个头就清袋」，只能感叹「今个月又白做」，引起网民广泛讨论，有人坦言其中一项为非必要支出，建议他们考虑调整以节省开支，详情即看下文！

港妈呻中产生活仅表面风光？每月开支$6万叹「今个月又白做」

最近，有港妈在社交平台分享作为中产家庭主妇的日常开支压力，坦言不少人认为中产家庭过著无忧无虑的生活，惟他认为事实并非如此，「成日有人话中产过得好爽，我心入面得两个字：爽鬼。」他随后逐项列出每月恒常开支，包括「供楼：$24,000（仲要未计管理费差饷地租）」、「小朋友学中提琴：$3,400」、「工人姐姐：$5,200」、「水电煤上网：差唔多$2,500」、「两公婆食饭＋搭车＋杂费：又冇咗$8,000」以及「养车：$19,000」。

对于每月的生活开支逾$6万，他形容：「真相系每个月户口一入钱，转个头就清袋，望住个银行结余，心入面得一句：『今个月又白做。』」其中，最难减省的是供楼及小朋友学乐器的费用，「一边系砖头，一边系仔女前途，两边都冇得悭」。

网民建议：卖咗架车供多层楼租比人好过

帖文获得大量网民回应，对其开支项目及生活压力展开热烈讨论。其中，有人对养车支出高达$1.9万表示惊讶，几乎占整体家庭开支的三分之一，建议他们考虑放弃养车，「你养架车同供楼差唔多，不如卖咗架车供多层楼租比人好过」、「唔养车，悭$19000完」、「车占好重比例下wo，系唔系必需品？Uber出入可能仲平。」

与此同时，有网民认为楼主家庭的收入未达中产标准，因此才会出现每月收入「清袋」的情况，「呢度数埋就六皮几，你话每个月一入钱落户口就清袋，两公婆揾六皮几都好意思叫中产？」、「先唔好讲洗费，你对中产定义系唔系有d误会」，反映不同人对中产定义存在差异。

来源：Threads

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