职业厨师洗抽油烟机隔油网惊人发现！实测日本一神器「劲过扒炉水」

厨房的顽固油渍往往是许多家庭在清洁时面临的巨大挑战，尤其抽油烟机的隔油网更是难以处理，常常耗费大量时间。近日，一名职业厨师在社交平台Threads上分享了一段在家清洁抽油烟机的经历，表示意外发现全新「另类清洁剂」，效果媲美专业厨房的「扒炉水」！

SENKA洗颜泡泡竟是「清洁神器」? 职业厨师实测洗抽油烟机：劲过扒炉水

一名职业厨师在社交平台Threads上分享了一段在家清洁抽油烟机的经历，表示意外发现一款日本洗面泡泡竟有惊人「去油」效果！

Perfect Whip 皇牌保湿洗颜泡泡

绵密泡泡闻名，能深入角落做到去油效果。

这位厨师认为这款洗面泡的去油效果，媲美职业厨房中的「扒炉水」。

事主日前在Threads上载短片，记录其清洗抽油烟机隔油网的过程。起因是事主答应了母亲代为清洁抽油烟机，但在实际操作时遇到了传统清洁剂效力不足的困难人。他指，油网经过多次清洗，甚至「过左3次水」，顽固的油污依然附著在隔油网上，导致洗涤的水质依然呈现浑浊的脏污颜色，传统的清洁方式显然无法有效去除积聚的油垢。

面对反复清洗无果，他目光转向了旁边的一支「神器」。这款被事主誉为「神器」的产品，实为市面上常见的SENKA（专科）皇牌保湿洗颜泡泡。事主决定将原本用于清洁面部的产品，破格尝试用于对付厨房重油污。

经过一番尝试，事主对结果感到相当惊讶，直言「刷佢几下真系劲过扒炉水」。「扒炉水」本身是一种专门针对商用厨房顽固油渍的强效清洁剂，这款洗颜泡泡出奇在隔油网上展现卓越去污能力。事主最后更好奇地向大众询问「你地平时点洗架？」。

网民大赞：呢支真系去油一流

这位厨师的经验，引发不少人纷纷留言分享该款洗颜泡泡的其他隐藏功效。有网民表示曾用它成功洗去裙上的机油渍，强调是「发生左两个星期点洗都唔甩果只」，以此证明其去污能力极强，连积聚多时、极难处理的工业油渍也能轻松化解。

另有网民分享其清除粉底液及清洁浴缸的成功经验，大赞「煮完饭弹到周围都系油用佢一抹干净哂」，指出了该产品在日常家居清洁中具有相当的去油效果。

最平$28/支洗颜泡泡 ！ 洗鞋、洗衫都得？

翻查资料，这款SENKA（专科）皇牌保湿洗颜泡泡（Perfect Whip）以丰富绵密泡泡闻名，能深入毛孔带走污垢，售价约$28/支。早前已有网民发现这款产品在洗面以外的其他功效亦相当出色，例如有网民表示它能有效「还原」发黄白鞋，将原本污浊暗沉的鞋面清洗干净，甚至能去除浅色衣物上的唇膏印、笔迹、发黄及汗渍等顽固污垢，更可用于浴室清洁。

资料来源：chefdamn_o＠Threads



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