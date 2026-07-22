反击「穷人唔好生仔」论！港妈月入八千全职照顾自闭症谱系儿 靠1招助其考入三大「只要做父母嘅肯拼搏」

在百物腾贵的香港社会，生育与抚养孩子往往被视为一项巨大的经济挑战，坊间更时常流传关于基层家庭不应生育的说法。近日，一位香港母亲分享了她二十年前在资源匮乏下，以每月八千元的家庭收入，全职照顾并培育患有自闭症谱系障碍（ASD）儿子的心路历程。该名母亲在经历种种艰辛后，儿子最终成功考入香港三大名校，她感叹父母的努力与无条件的爱至关重要。

港妈以自身经历反击「穷人唔好生仔」 全力拼搏做全职妈妈

近日一位香港母亲分享了她二十年前在资源匮乏下，以每月八千元的家庭收入全职照顾并培育患有自闭症谱系障碍（ASD）儿子的心路历程。 (《妈妈的神奇小子》剧照)

该名中年母亲日前在社交平台发布长篇帖文，分享自己的亲身经历作为事件背景。她表示，每当看到坊间劝退基层家庭生育的言论时，便会想起自己昔日的处境：「网上成日有人讲『穷人唔好生仔』，有时睇到呢句话，我都会谂起自己当年。」

她忆述二十年前刚诞下儿子时，丈夫转换新工作，家庭每月收入仅得八千元。扣除购买奶粉、尿片以及应付水电煤和租金等基本开支后，生活捉襟见肘。为了维持生计并亲自照顾儿子，她善用当时尚未完全普及的网络平台，兼职在网上拍卖售卖童装，此举成功为家庭带来每月三至四千元的额外收入，让她在照顾家庭与帮补家计之间取得平衡。

自学训练自闭症谱系爱儿 获医生大赞「妈妈功不可抹」

事件的发展在儿子三岁时迎来重大挑战，当时他被确诊患有自闭症谱系障碍（ASD）。面对无力负担私人机构训练费用的困境，该名母亲并未放弃，反而选择自行上网搜寻资讯，每天在家亲自为儿子进行训练并配合学校课程。她提到，当后来覆诊时听到医生的一番话：「妈妈功不可没真系开心到流眼泪」，证明了她日以继夜的付出终于得到专业人士的肯定。

对于生育的看法，事主总结道：「生唔生仔，从来不是看你户口有多少个零」。她认为经济条件并非决定生育的唯一标准，父母给予孩子无条件的爱与悉心栽培，才是孩子健康成长并学会为人生负责的关键。面对旁人的非议，她亦处之泰然地表示：「𠮶阵都有好多闲言闲语，但我一笑置之，做好自己。仔系我生，又无叫你地帮手养」。

网民盛赞心态战胜一切 「穷人思维先系问题」

该帖文发布后引起了不少回响，大批网民纷纷留言表达对该名母亲的敬佩与支持。许多人认同她的教育理念，指出「穷人思维」才是限制孩子发展的真正障碍。有网民评论道：「有人穷时怨天怨地，你就逆境中自强，有咁嘅心态已经赢」，对于事主积极面对逆境、不依赖物质条件的育儿态度给予高度评价，认为精神上的富足比金钱更为重要。此外，不少同为自闭症儿童家长的网民亦产生共鸣，强调家人陪伴与日常训练的重要性。该名母亲「人穷志不穷」的正面形象，成功打破了大众对于基层家庭生育的单一刻板印象。



资料来源：kklhoprincess@Threads



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