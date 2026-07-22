浴室宝正确用法！用错随时变霉菌温床？日专家教路暖风/换气切换秘诀+4大快速干衣技巧

天气潮湿或者洗澡后，不少人都会即时启动浴室宝抽走湿气。不过，如果按错模式或顺序，水气或会被困在室内从而滋生霉菌，随时适得其反！早前，有日本专家教路浴室宝的正确用法，包括冲凉时应否开浴室宝、浴室宝每种模式的用途，以及4大快速干衣技巧，即看下文了解。

冲凉时切忌开浴室宝？

日本专家教路浴室宝的正确用法。（图片来源:istockphoto）

日本卫浴设备制造商TOTO株式会社指出，在洗澡时，最好关闭通风系统，并将浴室暖气设置为「沐浴模式」或「低档」，或者干脆关掉暖气。

根据日本媒体《Hint-Pot》报导，由于浴室内外存在温差，温热的水蒸气容易在冰冷的浴室墙壁与天花板上记冷却，进而形成冷凝水滴（结露）。如果在洗澡时开启排气扇，抽风动作会促使浴室外的冷空气被拉引入内，进一步降低浴室整体温度，短期内反而更容易产生冷凝水，这种情况在冬天尤其明显。此外，使用浴室排气扇时，空气中漂浮的灰尘会随水蒸气进入通风管道。吸湿后的灰尘较重，容易滞留在通风管道内。灰尘积聚后，通风效率降低，更容易产生冷凝水，随时变霉菌温床。

切忌洗澡后立即开暖风！附不同情况下模式切换秘诀

浴室宝有换气、干燥、凉风（循环）及暖房等功能。很多人习惯洗澡后立刻开启「暖风」模式，以为热气可以蒸发水汽，这其实是常见的谬误。刚洗完澡时，空间内积聚大量湿气与热气，此时若开启暖风，只会形成温热潮湿的环境。

日本整理清洁专家伊藤真希与卫浴专家建议，洗澡后可以先用擦澡巾或刮水刀顺手抹干浴室墙面与地面的大水珠，或以冷水花洒冲洗墙壁降温以减少蒸气。随后开启「换气 / 抽气」功能30分钟至1小时，将湿气彻底排出室外；亦可善用「干燥」模式快速带走水分。

平时维护时，可于排走大部份湿气后开启干燥模式维持干爽；夏天入浴则可利用「凉风/循环」促进空气对流，降低闷热感。

模式名称 最佳使用时机 核心运作原理与作用 暖风 / 暖房 入浴前的预热 主要适用于冬天，透过加热气流提升空间温度，预防温差带来的不适。 换气 / 抽气 洗澡后、平时排湿 排走室内空气与湿气，拉动户外新鲜空气进入。 干燥 晾干衣物、深度除湿 结合「加热」与「抽风」，强烈带走湿气，快速干燥空间。 凉风 / 循环 夏天入浴、促进对流 不加热，仅以风扇运转带动空气流动，降低闷热感。

摆脱湿气！浴室宝干衣4大技巧 挂衫方式都有讲究？

利用浴室宝晾干衣物是不少家庭在雨季的救星，只要注意衣物的摆放与模式设定，就能大大缩短晾干时间并节省电费。（图片来源：istockphoto）

利用浴室宝晾干衣物是不少家庭在雨季的救星，只要注意衣物的摆放与模式设定，就能大大缩短晾干时间并节省电费。

技巧1：衣物必须进行彻底脱水

衣物在挂入洗手间之前，务必使用洗衣机进行高速甩干。衣物残留的水分越少，浴室宝需要消耗的热能量就越低，干燥速度也会成倍提升。

技巧2：「中间短、两边长」的拱形摆阵

将长裤、长裙、外套等较长的衣物挂在两侧，而短袖、内衣、袜子等较短的衣物挂在中央。这样的挂法会形成一个「拱形通道」，当吹出热风时，风力能在中间空间流畅穿透，并向两侧均匀扩散，让所有衣物同时受热。

技巧3.保留「一只手掌」的黄金间距

切忌为了晒更多衣服而将衣物紧贴堆叠，衣物与衣物之间最少要保留约一只手掌宽的距离，这样才能让对流空气穿过衣物缝隙，带走水分。

技巧4. 采用「换气 + 干燥」两阶段省电循环

如果一开始就直接开启「干燥」模式，由于衣物刚挂上去时水分极高，会消耗大量电费。想更省电，晾衣初期（前1–2小时）先开启「换气」模式，利用强大抽风带走衣物表面的大半水分；中后期再转为「干燥」模式进行集中烘干，既节省能源，又能达到极速干透的效果。