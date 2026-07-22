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社工难揾工？毕业生呻CV近乎零回复 人工被压至呢口价 过来人劝先入行：经验非常重要

生活百科
更新时间：15:25 2026-07-22 HKT
发布时间：15:25 2026-07-22 HKT

踏入大学毕业求职季节，惟近年香港就业市场竞争激烈，即使是大学毕业生，也未必能找到心仪工作与薪酬待遇。最近，有应届社工高级文凭毕业生于网上苦呻难揾工，申请职位后近乎零回复，就算有录用通知亦被压价，「揾工真系好辛苦，个个SW（社工）同学都失业，真系有心都无力」。有过来人安慰及劝说先入行，再边做边找新工作：「经验非常重要！」

社工难揾工？毕业生呻CV近乎零回复 人工被压至呢个价

初出社会的毕业生难免因工作经验等因素，导致求职路上遇到困难。最近，有应届社工高级文凭毕业生于网上苦呻难揾工，表示已寄出多份履历表（CV），惟几乎零回复。楼主表示身边的同学同样面对「揾唔到工」的情况，就算获得录取亦被压价，「揾到就比人压价压到20K（$2万）」。

楼主认为每年约有千个社工毕业生，求职市场竞争激烈，令她感到有心无力，「讲紧千人争一个位，揾工真系好辛苦，个个SW（社工）同学都失业」。她其后补充个人学历背景，透露自己拥有SEN老师、幼师及社工牌等5个牌照，亦有于NGO兼职经验，同时已获得学位录取通知，所以未来打算半工读，「可惜成个月都系得返之前实习𠮶间想请我，但最可惜系我要返学佢就考虑中了」。

过来人劝先入行：经验非常重要

对于应届社工毕业生的求职困难，有过来人表示2003至2004年的市道同样欠佳，劝楼主先入行再继续找工作：「我有SW degree 8千都做住先，入咗field再边做边找，工作经验非常重要」、「每年咁多社工学生毕业，经济唔好，好多programme收水，边有位请咁多毕业生」。

有网民建议楼主先不要太介意薪酬，否则再等一年半载仍未有消息会更感到慌张，「事实而家市道差，唔止社福界、IT、食肆、零售都差，身边有几个朋友几个月都冇消息」、「HDSW有20K其实就好上岸，其实degree fresh grad普遍都系20K」；也有网友为楼主打气，「一齐加油唔好灰心」、「加油啊！」

政府部门、学校、医院以及其他非政府机构都会聘请社工，现时香港社工（Social Worker）编制分为公务员与非政府机构（NGO）两大体系，NGO职位薪酬通常参考社署薪级表，起薪点视乎学历而定。根据社会福利署网页的NGO一般职位薪级表显示，现时福利工作员（WW）起薪为MPS7，月薪约$22,590、社会工作助理（SWA）的起薪点为MPS9，月薪约$25,620、助理社会工作主任(ASWO）起薪点为MPS16，月薪约$37,585。

文:RY
资料及图片来源:Threads

延伸阅读：大学生毕业前考保安牌免「毕业即失业」？网民建议再考两个牌：出社会包唔会饿死

 

 

 

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