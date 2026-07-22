公屋住户3年零水费！网民质疑「个表坏咗？」 过来人分享满足1条件可免交？

早前，曾有网民分享一张金额仅$16的水费单，引起全城讨论「悭水大法」。最近再有公屋户在社交平台分享，至今已有3年无需缴交水费，好奇是否属正常情况，随即引起网民热议，有人认为提醒有机会是水表故障，也有人提出如家中的用水量达至一条件，「唔使交水费系正常嘅」，即睇下文了解详情。

公屋住户3年零水费！网民热议「好正常」VS「个表坏咗？」

事缘，有居住在公屋单位的网民在社交平台分享「3年无交过水费正常吗？」的疑问。据户主上载的水费帐单可见，「应缴总额」部分显示为$0元，而「上次缴款日期」为2023年7月25日，缴款金额为$65，代表他由2023年起至今无需缴交水费。

帖文引起其他公屋户及网民热议，有网民分享类似经历，「我试过有一年冇交过水费，跟住打去水务署揾人检查，系我个表坏左，之后换表。」建议住户可以主动联络有关部门检查，以排除故障可能。

有人则坦言如果是1至2人单位，加上平常生活用水量少，无需交水费属正常现象，「如果1-2人住，又好少煮饭，唔使交水费系正常嘅」、「如果1个人住又悭唔出奇，朋友家的长老好悭，真系唔驶交水费，唔者饭，冲凉用好少水，洗衫系出边洗。」

水务署收费计算机制 达1条件可免交水费？

与此同时，有网民指到此情况与水务署政策有关，「用水冇超免费水量咪唔使交啰，好正常丫。」翻查水务署资料，住宅用户的水费一般为每4个月结算一次，并将用水量分为4级，然后按每级的渐进式收费率计算水费。

第一级 ： 首12立方米的用水量是免费的

第二级 ： 次31立方米的用水量，每一立方米的收费是4.16元

第三级 ： 次19立方米的用水量，每一立方米的收费是6.45元

第四级 ： 用水量超过前3个级别合共62立方米的用水量以后每一立方米的收费是9.05元。

由此可见，结算期间住户首12立方米（即约12,000公升）的用水量为免费，只要总用水量不超过此额度，帐单金额即为$0。

来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组、水务署