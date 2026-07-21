港人只爱小红书不爱抖音！？网民分析3大「偏心原因」：短视频内容毫无意义

近年，越来越多香港市民开始接触并使用内地的社交媒体平台。有网民在社交平台上分享了一个有趣的观察，指出身边的香港朋友，不论是赴内地定居、探亲还是做生意，手机里必备的都是小红书，反而较少使用另一社交平台龙头抖音。

港人3大原因偏爱小红书弃抖音：不懂普通话也能看懂

一名跨境陪读的家长在网上发帖，表示身边的香港朋友「基本上都在用小红书」，这让她对于为什么大家不选择抖音感到十分好奇，疑惑是否因为小红书的图文形式更方便阅读。此外，另一位远嫁杭州的港人则坦言，自己从前在香港「几乎不碰内地的软件」，对内地应用程式相当陌生，但移居后发现，身边的香港朋友手机裹「必刷的都是小红书」，对小红书有著明显的偏好。

网民热议小红书更符合港人阅读习惯

针对港人偏好小红书的现象，网民纷纷留言整理出背后因素。有网友指出TikTok在2020年退出香港市场，加上内地版抖音需要内地手机号码注册，这两大阻碍导致在香港「失去了大部分用户」。此外，语言障碍也是一大考量，由于抖音影片多以普通话为主，而小红书以图文为主，用户「不需要懂普通话也可以看懂」，大幅降低了香港用户的使用门槛。

在内容实用性方面，不少人将小红书视为强大的搜寻工具，有网民直言「这软件我已经当百度百科用了」，认为图文并茂的攻略更符合港人主动获取资讯的习惯。同时，网友也对比了两个平台的用户体验，形容抖音的高强度信息流如同「狂轰乱砸」，杂乱的内容令人感到疲劳，而小红书的排版较容易接受。

资料来源：跨境陪读妈妈Cherry、港妈在杭州Ada