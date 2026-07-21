中环人黑雨坚持著皮鞋=体面DNA太强?  港漂不解这款内地「职场战靴」在港竟成社死禁忌 

近月，香港暴雨频发，不少上班族都会选择穿著防水鞋履通勤以保持双脚干爽。然而，近日有来自广州的网民，在小红书上发文感慨，在内地被视为雨天神级战靴「洞洞鞋」，来到香港中环却几乎绝迹，让他不禁感叹香港上班族在雨天坚持穿皮鞋的魄力，并直言「时尚的完成度全靠『狠』」。

黑雨天中环清一色皮鞋惹！ 港漂不解为何没人敢「洞洞鞋」

近月暴雨频发，香港不少上班族都会选择穿著防水鞋履通勤以保持双脚干爽。

在小红书上发文感慨，在内地被视为雨天神级战靴「洞洞鞋」，来到香港中环却几乎绝迹。

他发现即使是在下暴雨的日子，中环扶手电梯上的上班族，脚上「清一色还是皮鞋和运动鞋」。这强烈的视觉对比让他感到十分意外，并开始反思两地对于职场著装的接受程度。

事主表示，在内地常穿「洞洞鞋」上班，到了香港职场竟然会令人「社死」。

事主表示，自己在广州工作时，他经常穿著俗称「洞洞鞋」的防水拖鞋上班，更将其形容为应对恶劣天气的「战靴」，指这款鞋子是他日常通勤、遮风挡雨的最佳利器。

但是，自从来到香港中环上班后，他发现即使是在下暴雨的日子，中环扶手电梯上的上班族，脚上「清一色还是皮鞋和运动鞋」。这强烈的视觉对比让他感到十分意外，并开始反思两地对于职场著装的接受程度。

他认为这并非因为洞洞鞋不够舒服，而是归结于港人的「体面DNA真的太强了」，这句话反映出他观察到香港职场极度重视外在仪容，甚至将维持专业形象视为不可妥协的底线。为了解大众的想法，事主向网民发问：「有人在香港敢穿洞洞鞋上班的不，一般穿什么鞋子？」

网民自爆穿过一次：心理压力极大

帖文一出，随即引发内地网民热议，有在香港打工的网友直言「我有在黑雨穿过一次，那一天心理压力非常大」，指在传统商业区穿著休闲鞋履，会给当事人带来如同「社会性死亡」般的无形道德与规范压力。更有中环上班族以强烈的语气回应：「中环点著洞洞鞋呀大佬」，直接点出在核心金融区穿著该款鞋子是完全不符合职场礼仪的行为。

「到办公室再换鞋」成网民折衷方法

尽管洞洞鞋在中环街头看似成为禁忌，亦有网民点出，穿著要求其实「跟你在什么公司有关」，并进一步解释金融机构面对客户时必须正式，但「中环那些小餐厅，咖啡馆，就可以穿的很随便」，说明了规范因行业与职位而异。

此外，也有人为该洞洞鞋平反，指该鞋款获众多名人加持，认为不应被过度贬低，也有网民建议「我也是洞洞鞋到办公室再换鞋」，认为先通勤后换装可成折衷方案，以应对未来恶劣天气。

资料来源: 小牛马在流浪^＠小红书

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