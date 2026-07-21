长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡

长者银行福利2026｜为积极响应「长者友善」理念，中国银行、恒生银行、汇丰银行等全港多间银行均推出了一系列专为老友记而设的服务与福利，从豁免实体月结单收费、免除提款卡年费，到提供专属的长者理财账户、安排专人协助，以及免手续费跨行柜员机提款等，务求全方位照顾长者的理财需要。

60岁以上长者专享银行福利 免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡

60岁以上长者专享银行福利 免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡

《星岛头条》为长者们整理了全港12间银行的长者专属福利清单，包括中国银行（香港）为长者提供的「跨网络免费提款」服务；东亚银行设立了无最低结余要求的基本户口；招商永隆银行专属证券账户买卖港股佣金低至五折等，建议善用这些贴心服务，让退休理财变得更加安心与便捷。

1. 中国银行（香港） 全港3000部ATM跨行免费提款

为方便长者随时提款，年满65岁的长者只需凭中银卡，即可于全港3000部银通（JETCO）及银联，包括汇丰及恒生在内的自动柜员机提款，过程完全无须缴付手续费。此外，该行亦提供安老按揭计划，协助长者抵押自住物业向银行申请贷款以换取每月年金，让他们能在原有物业安享丰裕的晚年。

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相关报道：中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠

2. 恒生银行 简易提款卡 自由调整提款限额

恒生银行为年长客户提供「逸龄银行」的优质体验，透过优化多项设施以方便长者。在自助理财方面，该行推出「简易提款卡」服务，柜员机介面提供更大的字体、更多视觉辅助及更简易的操作步骤；客户亦可自行调整提款限额，范围由$1000至$80,000不等。

在实体服务方面，恒生在分行内设立了社区关爱柜位，并安排流动分行驶至指定地点，为长者提供方便快捷的现金提存及支票存入等柜台服务。

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3. 汇丰银行 分行提供长者专属柜位

汇丰银行于分行内特别加强了社区关爱服务，设有额外柜位、附有椅子的专属柜位或小房间来协助长者办理业务；而每间分行均驻有受过专业训练的「智醒老友记」及社区关爱大使提供即时支援。此外，汇丰亦提供字体较大、多图案的提款易自动柜员机，并设有流动银行车将服务网络伸延至全港各区。

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4. 渣打银行 长者可调整提款限额

渣打银行致力提供简易版介面的自动柜员机，协助长者更轻松地处理现金提款、海外交易设定及更改密码等基本功能。同时，客户亦可按个人需要灵活调整提款限额；分行职员更会主动协助长者使用数码银行，并为需要登记授权书的客户提供适当及专业的协助。

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5. 东亚银行 不设最低存款余额要求

东亚银行特别针对乐龄人士推出专属的理财方案，为患有认知障碍症之客户提供港元储蓄的「基本账户」，此账户不设最低存款或最低余额要求，大大减轻了长者的理财压力。

同时，乐龄基本账户提供实体存折让理财一目了然，并可由信任的获授权第三方看管财务，同时备有ATM卡及网上银行服务以应付日常开支。

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6. 中信银行（国际） 长者永久免年费+简易提款服务

为了减轻长者的理财负担，中信银行提供多项收费豁免，包括永久豁免提款卡年费、豁免本地银通或银联网络自动柜员机现金提款费用，以及提供免费邮寄实体月结单服务。同时，为需要协助的长者设立简易提款服务。长者亦可到分行要求调低每日自动柜员机的提款上限，有效管理开支并避免因重复提款而导致财务损失。

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7. 大众银行 豁免多项杂费 保管箱租金8折

大众银行无论在分行设施还是各项收费上，均为长者提供全面支援。各分行特别设立社区关爱服务专区并提供座位，更备有放大镜及辅听系统供有需要人士使用；同时，职员亦接受过专门培训以识别可疑交易，有效防止长者受骗。

在户口及收费上，大众银行为符合相关要求的认知障碍症患者提供基本户口，并豁免多项杂费，当中包括免除自动柜员机卡年费及补发费、无最低开户费及存款要求、免柜台服务费，更豁免遗失存折、补印月结单及本票或礼券的手续费。此外，长者租用保管箱亦可享八折年度租金优惠。

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8. 中国建设银行（亚洲） 60岁以上长者专享「乐年理财」综合服务

中国建设银行（亚洲）推出了本港首个专为六十岁或以上长者而设的「乐年理财」综合银行服务，涵盖了丰富的投资理财优惠，长者客户不仅可以尊享优惠的证券交易佣金，更可获得高达百分之二的基金认购费用减免。除了理财投资，投保指定一般保险产品的长者亦可享保费折扣，同时还能享有一系列日常银行服务的费用豁免及折扣。

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9. 大新银行 65岁以上长者豁免杂费

大新银行为年满 65 岁或以上的长者客户提供实用的杂费豁免：

免提款卡费用：豁免大新港币卡、人民币卡、易理财卡等多款提款卡的年费及补发费用

免邮寄月结单费：65 岁或以上客户可获豁免每年两次（每次$20）的邮寄月结单收费

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10. 中国工商银行（亚洲） 长者卡专属优惠

合资格的长者只需携同「长者卡」亲临本港任何一间工银亚洲分行，即可享有专属的存款优惠。此外，长者在办理其他银行服务时，例如购买银行本票、礼券及汇票等，同样可以获得折扣与专属优惠待遇。

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11. 招商永隆银行 「乐安年」长者特惠证券户口

对于喜欢持股收息的退休一族，招商永隆银行特别推出「乐安年」证券账户服务，提供多项大幅度的手续费减免，包括买卖港股佣金专享5折优惠，佣金率低至0.125%。同时，托管股票代收股息的手续费亦降低了4成2，最低仅收$18。若长者选择参加月供股票计划，其买入交易费用更可享6折优惠，每月每份计划只收$30，有效协助长者减轻各项投资成本。

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12. 华侨银行（香港） 豁免月结单收费

凡年满65岁或以上的华侨银行长者客户，均可获豁免邮寄实体月结单的费用。这项收费豁免适用于各类存款户口、CASH 卡以及 e-Money 贷款卡，让习惯阅读实体信件及单据的长者能够免费且安心地查阅每月的财务状况。

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