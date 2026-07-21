公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟

结婚本应是人生一大喜事，但不少准新人会为礼金问题而苦恼。近日，有兼职婚礼主持人在Threads发文，分享早前遇见一对公屋出身的新人，双方家长在谈论礼金金额时，女方家长竟开出$168万的「天价」，男方父亲愤而以1句反驳，经过多次协商后终以这口价成交，惟双方长老「已睇唔顺眼对方」。虽然婚礼最终顺利举行，但过程仍让楼主倍感唏嘘：「明白点解年轻人愈来愈唔想结婚。」帖子引起网民热议，不少人直言离谱，「真系人口贩卖嚟」、「嫁女定卖女呀？」即看下文了解详情。

公屋出身新人「天价」礼金引热议？ 女方家长叫价168万

该名兼职婚礼主持人表示，一般在婚礼前都会约新人见面讨论，「了解下大家背景，睇下有咩要讲，有咩要避重就轻。」有一次约新人面谈时，只有新郎一人独自出席，「讲完正经事之后，feel到新郎哥都唔系好开心」，后来才得知原来两家长老因礼金金额而大吵一架。

楼主表示，两位新人都是公屋出身，各自有稳定职业，靠二人努力终成功攒下首期买楼并筹备婚礼。岂料在谈论礼金时，女方妈妈竟然「开大口」叫价168万，让新郎当场感到不知所措，「但个新娘都好有承担，隔咗几日自己再同妈妈倾，睇下有无得收返个正常价。」

第二口叫价坚持88万 新郎父嬲爆1句反驳

然而，女方妈妈第二次开价仍然坚持要88.8万，「根本一对新人都完全负担唔起。」新郎爸爸对此亦非常生气，「听完直头嬲到同新郎讲：『搞大个肚，有咗bb就一蚊都唔洗俾！』」 双方因此僵持不下，最终经过多次周旋后，决定以16万礼金拍板定案，惟当时「两边长老都经已睇唔顺眼对方。」

所幸在婚礼当天，靠著兄弟姊妹团付出「500%的努力」下，才让整场婚礼顺利进行，「四大长老都无咩非必要交流，亦都睇到一对新人互相扶持嘅爱。」最后楼主感叹道：「结婚路上最大嘅障碍，从来都唔系来自一对新人，系来自啲亲戚朋友三姑六婆同埋一啲传统习俗，所以都明白点解年轻人愈来愈唔想结婚。」

网民：真系人口贩卖嚟

帖文引起网民热议，不少人狠批女方家长「狮子开大口」，「嫁女定卖女呀？」、「168万真系人口贩卖嚟」、「新娘个老母咁大咬，已经分唔到佢系狼定傻」、「伯母大癫，卖女咁卖，结婚都要一路发」、「个女只系件货物。」也有网民感叹新人感情深厚，没有因此分开，「好彩无为钱而分开，168万真系癫」、「男家都好，肯就范，我见有些倾唔掂，拍枱散band ，男家叫阿仔分手，揾过第二个好女仔。」

图片及资料来源：Threads@10ybrotalk

文：Y