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长者私家诊所「讲价」失败 发脾气大闹姑娘「点解咁黑心？」 网民不忿：冇钱就去排街症

生活百科
更新时间：15:50 2026-07-21 HKT
发布时间：15:50 2026-07-21 HKT

私家诊所都可以「讲价」？近日，有私家诊所护士在社交平台分享工作日常，表示曾有长者就诊金收费「讲价」，失败后更向不满叫嚣：「点解咁黑心？」、「唔识体谅老人家？」帖文引起网民热议，有人不忿表示，「冇钱就去排街症」、「嫌贵就唔好睇。」即看下文了解详情。

长者私家诊所「讲价」失败 发脾气大闹「点解咁黑心？」

近日，有私家诊所的姑娘在Threads发文，指日前诊所有长者为诊金收费「讲价」。据帖文描述，医生为该长者处方5天药物（一般为3天），当中包括抗生素药物，收取长者优惠诊金合共$550。惟长者当时表示：「长者有冇优惠？」、「仲有冇得再平啲？」对此，姑娘尝试提出折衷方案：「一系净系开3日药先，如果再需要覆诊再返嚟？」但长者仍然不依不饶：「收我$200得唔得？」姑娘无奈只能拒绝并耐心解释，表示长者优惠诊金为$380，加上抗生素额外收费，「医生冇特别收多你5日药嘅钱，净系收咗抗生素嘅钱……」

「讲价」失败后，该名长者随即在柜台前大声指责：「点解你地咁黑心，一啲都唔识体谅老人家？到你老咗你都会有呢一日㗎。（俾）医疗劵啦！」说罢更将手中的身份证用力甩在柜台上，态度极不友善。

网民不忿：冇钱就去排街症

帖文引起网民热议，不少人批评长者无礼行为，「冇钱就去排街症啦，喺度情绪勒索人，人哋姑娘都系打工㗎咋。」、「见过有人去诊所，标示$180三日药，竟然问可否俾两日药$120」、「唔系老人变坏；只系坏人变老」、「喜欢讲价唔紧要，但系，唔应该咁冇礼貌。正一系为老不尊！」、「吓，医务所明码实价，无价讲。」

图片及资料来源：Threads@sadwork_happywork

文：Y

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