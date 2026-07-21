家人离世成「宽敞户」！公屋女获派深水埗同邨却感「好纠结」？细数新屋３大致命伤 网民一看摇头！

香港公营房屋资源珍贵，宽敞户调迁时有发生。近日，一名居住于深水埗元州邨的女公屋户因家庭变故，须调迁至同邨旧期数单位。虽然获派原邨安置，但事主却对新单位的周边配套及环境感到相当不满，列出新居的三大缺点并直言感到「好纠结」

家人离世成「优先处理宽敞户」 公屋港女呻安置深水埗同邨令人「好纠结」

该名女网民早前在社交平台Facebook群组「香港公营房屋讨论区(FB版)」发文，分享其面临调迁的处境与心声。事主解释，自己原本居住于2012年入伙的元州邨第五期，但由于家人离世，令她成为房屋署界定的「优先处理宽敞户」。她接获房署通知，由于第五期同期的三栋楼宇中「无1人单位」，即缺乏适合单人居住的户型，因此她必须被安排调迁至1999年入伙、楼龄较高的第二期单位。

细数新居3大缺点 忧楼层低且出入口「有d阴有d入」

面对由「邨尾搬去邨头」的安排，事主从个人生活便利度出发，盘点了新单位的3大致命伤。首先，在交通方面，新单位虽然较近另一个地铁站出口，但缺点是「要行楼梯」，失去了现时「可以搭䢂上落地铁站」及巴士站一条直路可达便捷优势。

其次，在生活配套上，新居附近缺乏物流自提柜，她无法再如现在般方便地「用对面私楼快递柜」。

最后，在居住环境上，事主指出新单位不仅「楼层低左」，更抱怨大厦出入口给她一种「有d阴有d入」的感觉，认为出入较幽暗隐蔽，令她感到不安。基于这三大落差，事主以「好纠结」来形容自己面对搬迁时进退两难的心情。

网民反批「要感恩」 讽：一律建议买私楼

这篇抱怨帖文随即引起大批网民一面倒批评。多数网民认为在公屋资源紧绌下，事主能获安排原邨搬迁已属幸运，直言「同邨搬迁好幸运㗎喇 应该要感恩」。更有网民对事主针对自提柜、行楼梯等个人便利的考量感到诧异，表示「第一次见搬同邨都咁多意见」，并提醒她「做人呢要知足常乐，冇十全十美嘅」。对于事主过高的要求，部分人语带讥讽她「咁多纠结唔啱，一律建议买私楼」，认为若追求完美的配套与环境，便不应占用受资助的公营房屋资源。

住户不合理拒绝三次编配可被终止租约

根据房委会现行政策，当局会分阶段处理宽敞户，而「优先处理宽敞户」个案可获编配最多三次位于原邨或所属区议会分区内其他屋邨的单位。政策亦严格规定，倘若住户不合理地拒绝接受所有三次编配，将会被终止租约。

资料来源：香港公营房屋讨论区、房委会

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