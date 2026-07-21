翻手机Snoop｜捉出轨解谜App台港爆红！模拟「翻另一半手机」揾蛛丝马迹 网民直呼过瘾：光明正大偷睇极真实！

情侣间的最大禁忌，竟成为最爽快的游戏体验？近期一款名为《翻手机 Snoop》的沉浸式解谜手机游戏在台湾及香港两地急速窜红，带来极高讨论度。游戏将现实中让人神经紧张「查手机捉小三」过程直接搬上手机屏，吸引大批玩家化身神探寻找破案关键，从蛛丝马迹中揭开惊人真相。

全新解谜游戏App 「翻手机Snoop」台港爆红 沉浸式「偷睇手机」 满足大众侦探情结

《翻手机 Snoop》之所以能引爆话题，核心在于其极度真实的互动设计。玩家在游戏中宛如拿到一部真实的手机，需要深入翻查通讯软体的聊天纪录、Instagram 限时动态、相簿、甚至银行转帐记录与备忘录，从细枝末节中拼凑出事件全貌。

游戏关卡题材紧贴现代人的问题，不仅限于男女情感中的「捉出轨」，更扩及闺蜜间的背叛、金钱纠纷等极具话题性的都市故事。完美满足大众好奇心与侦探情结，迅速在 Threads、IG 等社交平台引发讨论。不少玩家玩完后纷纷留言直呼过瘾，有玩家笑言「身为一个被劈腿很多次的人，很快就破完第一关」、「光明正大偷翻别人手机的游戏这么好玩」、「好真实！本身已经好钟意睇人手机。」

开发者透露全新解谜故事下月上线

面对游戏的突如其来的爆红，《翻手机 Snoop》的开发团队近日发文感言，坦承在制作过程中曾因怀疑市场接受度而多次动摇，甚至差点放弃这个企划。直到游戏上线后，看到广大玩家热烈的推理讨论与迷因分享，才重新注入强心针。

针对部分网民讨论游戏与另一款海外游戏《Stalkie》机制相似，开发者也坦诚回应，并不否认《Stalkie》是早期的参考作品之一。但团队强调，《翻手机 Snoop》的核心初衷是打造「以亚洲语言、在地人物与生活文化为核心」的互动故事，且游戏内的剧本均为团队原创。

开发者透露，团队未来的目标是持续发展更多原创剧本，并尝试奇幻、恐怖题材以及多人连线模式，慢慢走出一条属于《翻手机》的独特道路。更震撼的是，团队预告全新的解谜故事预计将于下个月正式上线，消息一出，已让一众意犹未尽的玩家表示极度期待！

图片来源：翻手机 Snoop

文：M