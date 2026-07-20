AlipayHK推预约内地医院服务！长者医疗券适用！4步提早挂号免排队睇深圳牙科 

平时到内地看医生或检查牙齿，最怕就是亲身到达医院才要排长龙挂号。现在有好消息！AlipayHK 手机应用程式推出了全新的「北上医疗挂号预约服务」，大家安坐在香港家中，用手机就可以预先挂号，连适用「香港长者医疗券」的深圳指定牙科诊所都可以提早预约！

AlipayHK推北上挂号预约服务！支援长者医疗券 涵盖逾百间医疗机构

AlipayHK简单4步长者都识用！ 手机一站式预约挂号深圳医院

这项新服务第一阶段已经涵盖了超过 100 间内地热门医院及诊所，遍布深圳、广州、东莞和佛山等地。当中最方便长者的，就是包含了可以使用香港长者医疗券的深圳指定牙科诊所。合资格的长者只要在网上预先挂号，到达医院后就无须再辛苦地站著排队。官方更表示，未来会将服务扩展至超过 300 间医疗机构，让大家看医生更加方便。

简单4步教您手机一站式预约深圳医院

使用手机预约其实非常简单，只要跟著以下步骤做，就能轻松完成：

开启 App： 打开您手机上的 AlipayHK 应用程式，进入「北上消费」专区。 选择服务： 点击「医疗服务」，然后选择「医院挂号」。 挑选医院： 在系统内搜寻并挑选您心仪的医院或诊所。系统设有搜寻功能，您可以根据地区远近或医院等级来寻找最合适的地点。 填写资料： 按照画面指示，填妥个人的就诊资料，便轻松完成挂号手续！

无需内地电话号码 方便港人使用：

香港电话均可： 现在不需要特地申请内地电话号码，部分合作医院已经支援直接用香港手机号码进行网上预约。

免重复填写： 系统非常聪明，只需在首次使用时登记一次个人资料，日后再预约其他合作诊所时就不必重新填写，省时又省力。

首页温馨提示： 预约成功后，手机 App 的首页会即时弹出提示讯息，像小助手一样提醒您的看诊时间，不怕会忘记。

「未出发，先挂号」解决港人北上求诊烦恼

近年来大湾区发展迅速，不少香港市民都选择到内地寻求收费相宜且高效率的医疗服务。根据香港大学（SIEW Lab）的研究调查指出，曾经使用内地医疗服务的香港人当中，满意度高达 73%。

不过，报告也提到，以往很多市民因为不熟悉内地的就医流程，或者面对难以寻找资讯的「资讯壁垒」，因而对北上求诊感到却步。为了解决这些挂号繁琐的痛点，AlipayHK 推出这项数码化新服务，帮助香港市民跨越障碍，实现「未出发，先挂号」，让长者们能安安心心、舒舒服服地前往内地就医。

资料来源：AlipayHK

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