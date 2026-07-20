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将军澳UNY传结业！？人气鸡蛋仔「低调高手」、餐厅低调离场... 网议或与千色合并 官方咁回应...

生活百科
更新时间：18:03 2026-07-20 HKT
发布时间：18:03 2026-07-20 HKT

位于将军澳新都城中心二期（MCP CENTRAL）的日式超市UNY，自2021年底进驻以来一直是区内街坊的购物热点。然而，近日有网民发现场内多间食肆及熟食档已悄悄停业，就连人气鸡蛋仔品牌「低调高手」亦已低调离场。商场内货架清空、吉舖涌现的景象，引发地区群组热烈讨论，不少网民忧虑UNY是否即将结业，更传出将与同商场的千色Citistore合并的重组消息。

将军澳新都城UNY涌现吉舖 人气小食店退场  

将军澳UNY内的熟食档结业，引发网民对UNY结业的疑虑。
将军澳UNY内的熟食档结业，引发网民对UNY结业的疑虑。
位于将军澳新都城中心二期（MCP CENTRAL）的日式超市UNY，自2021年底进驻以来一直是区内街坊的购物热点。 （资料图片）
位于将军澳新都城中心二期（MCP CENTRAL）的日式超市UNY，自2021年底进驻以来一直是区内街坊的购物热点。 （资料图片）

近日有网民在Facebook群组「将军澳专场」发帖，上载UNY内「低调高手」舖位的照片。相中可见，店内工具已被全数清空，招牌亦被撕下，发帖者不禁询问：「其实UNY系咪执？」除了「低调高手」外，场内大部份熟食档及餐厅，包括「银杏馆」及「茶痴」等亦已停业。有经常光顾的街坊大叹可惜，直言：「咁好食嘅格仔饼都执咗」、「我都想知搬去边，我成日食」，更有人表示不舍「茶痴」，并指该店一直生意不俗。

网民热议与千色合并 百货业面临严峻考验

UNY缩减营运，随即惹来与千色Citistore合并的传闻。 (资料图片)
UNY缩减营运，随即惹来与千色Citistore合并的传闻。 (资料图片)

UNY缩减营运，随即惹来与千色Citistore合并的传闻。有网民指出，两者的手机应用程式（App）早年已经合并，坊间更流传「千色9月会搬落去UNY度，只用一个地方」。面对百货业的变动，不少网民归咎于现时的消费模式转变：「市民唔系网购就系北上，百货好难经营。」

不过，对于合并之说，亦有街坊持不同意见。有人认为前身为百佳、面积约四万平方呎的UNY舖位有限，「最多塞个12蚊店落去，百货点塞落去」。

官方澄清：UNY并无结业打算

翻查资料，同属一个商场、占地逾7万平方呎并扎根将军澳26年的千色Citistore，在今年3月亦曾传出结业。当时《星岛头条》向千色查询，官方澄清将军澳分店并无结业打算，但对于是否与UNY整合或合并则不作回应。

针对近日UNY的结业疑云，《星岛头条》亦就此向UNY方面查询。获官方回复确认，将军澳UNY并无结业打算；不过，对于未来是否会与千色Citistore合并，发言人同样不作回应。

早前已有网民透露曾询问收银员，获覆「UNY唔系执，不过店舖重整」。事实上，现时UNY场内部份地方已围上木板，并明确写有「优化工程进行中 UNY全新面貌 2026年9月登场」的字眼，意味著这空间即将迎来大改造。

图片及资料来源：将军澳专场＠Facebook 同场加映：开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩

 

 

 

 

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