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装修工程后发现一屋曱甴？非因天气潮湿/大厦环境差？油漆师傅3点揭秘：9成以上系师傅起好个窝！

生活百科
更新时间：17:10 2026-07-20 HKT
发布时间：17:10 2026-07-20 HKT

新居入伙或是旧居翻新工程，少不免要全屋进行油漆工程，工程主要分为铲底、批灰及髹油工序，且按照呎数计算工程费用，随时全屋油漆报价需花费五位数字起跳。不过，有客户装修后发现花大钱装修后，竟然发现一屋曱甴，有本地油漆师傅以3点揭秘，表示非因天气潮湿或环境问题，直言：「9成以上系师傅起好个窝！」

装修工程后发现一屋曱甴？原来非因天气潮湿/大厦环境差

装修工程涉及多个工序，一般全单位装修包括设计、清拆、水电、泥水、木工、油漆、杂项、家私安装等，各个项目环环相扣，其中一项出错均可能影响最终效果。当中，油漆主要以墙面铲底、批灰、髹油加上防水工程，一般按呎数及所用的材料决定报价收费，全屋油漆随时以五位数字起跳。

然而，有部份住户花钱完成装修及油漆工程，在一段时间后竟发现全屋出现曱甴，师傅或会解释是因天气潮湿、大厦环境差所导致。不过，有本地油漆师傅以3点指出，表示此情况9成以上是由师傅施工时的做法而起。

油漆师傅3点揭秘：9成以上系师傅起好个窝！

有油漆师傅于网上发文，解释油漆工程后出现曱甴主要于3大原因，首先是施工师傅工作「偷鸡」，未有补实墙身裂缝、脚线门框边、电掣开关盒四边，「随便扫两下灰就盖过去，表面睇落光滑平整，底层全是0点几mm嘅细缝」，导致体积细小的曱甴钻入缝隙，墙身的阴暗潮湿正正给予「良好」的繁殖空间，令住户无法找到源头。

其次是师傅用上劣质灰底，随时成为曱甴的粮食。楼主指出由于报价被压价，油漆工可能用上平价的批墙粉，「几蚊一包，加满淀粉糊增稠，外边刷十层面漆都冇用」，曱甴钻入墙身啃食，导致越住越多虫。最后一点为工程时未有放好垃圾杂物，特别是施工纸皮、废料以及剩余材料，加上香港天气潮湿容易孵出小曱甴，「贪平几百蚊揾师傅，分分钟后续蚀几万，谂起都戥你哋唔抵」。

文:RY

资料及图片来源:lionel.ho7＠Threads

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