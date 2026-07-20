3COINS 与 IKEA｜日系杂货Vs. 瑞典收纳 惬意精致家居美学

香港人闲时喜欢入手家居杂货，两大风靡港人的家居杂货品牌 3COINS 与 IKEA，分别展现了「日系生活美学」与「瑞典极简收纳」的独特魅力。今期为大家精选它们的热销好物，为现代都市人提供兼顾视觉质感与极致实用性的家居生活灵感。

日系美学︰3COINS 的生活仪式感

自 1994 年于大阪梅田茶屋町创立首间仅 350 呎的店铺以来，3COINS 已由最初的服饰集团员工企划，蜕变为风靡亚洲的日系杂货巨头，品牌从早期的外部采购，转型为专注开发兼具高质感与极简美学的原创商品。近年更强势进驻香港，于启德 AIRSIDE、葵芳及铜锣湾等地区开设分店，掀起排队热潮。

3COINS 的产品大量采用柔和的大地色系、米色及莫兰迪色调，能无缝融入各类现代家居，让日常琐事升华为精致的生活仪式。品牌代表作包括「煎鱼专用细密网盖」、「多功能折叠旅行收纳袋」，以及专为户外与儿童设计的莫兰迪色玩具和轻量野餐垫。

今季热卖产品推荐

微波炉用马克杯蒸锅 $364

特色：多功能微波神器，轻松完成烤、炒、煮、蒸、饭等 5 种料理手法，非常适合一人家庭或精致炖煮。

直立式 LED 化妆镜 $303

特色：轻触即可在昼光色、温白色、昼白色间切换，具备智慧亮度记忆，随附磁吸式放大镜，细节一览无遗。

微波炉用三文治机 $217

特色：只需放入微波炉加热，即可轻松烤制出外酥内软的美味三文治，适用于 6 片与 8 片装方形吐司。

and us 真丝枕头套 $130

特色：采用 100% 天然丝绸，有效减少睡眠时头发与肌肤的摩擦损伤；后方松紧带设计，方便拆洗。

手拉式食物搅拌机 $43

特色：大容量可放入一整颗中型洋葱，轻拉即可快速切碎食材，并能借由拉动次数调整粗细度，大幅缩短备料时间。

瑞典家居︰IKEA 的极致收纳美学

源自瑞典的家居巨头 IKEA（宜家家居），起初只是一间销售铅笔、皮夹与丝袜的邮购小公司。直到 1948 年引入家具销售，并于 1958 年开设首间实体店，逐步奠定全球家居销售地位。自 1975 年进军香港以来，除了标志性的旗舰大店，品牌近年更积极在各大商区开设「规划及订购中心」，贴近都市人需求。IKEA 将高功能性、美观、平价与卓越的收纳哲学带入住户，成为当之无愧的空间魔法师。

五大畅销单品推荐

KLUBBSPORRE 人体工学枕 $349.9

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ISTAD 密实袋 $29.9

特色：可重复使用、密封性佳，兼具冷藏与 50°C 耐热特性，是保鲜食材与分类小物的不二之选。

SAMLA 透明收纳箱连盖 $19.9

特色：质地坚固耐用，非常适合存放园艺工具、清洁用品或杂物，全透明设计让内部物品一目了然。

BASTIS 除尘辘 $7.9 （补充装四卷 $19.9）

家居清洁必备神器，能迅速黏除衣物、沙发及床单上的宠物毛发、灰尘与棉絮。

PARKLA 贮物箱 $9.9出

特色：超高性价比的换季神器！适合存放衣物、被褥或鞋履，闲置时可折叠扁平收纳，完全不占空间。

文︰Angel 图︰品牌提供