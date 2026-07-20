上环太平山街出现神秘人龙？近百人排队全为买1物 港人震惊「多人到黐线」店方劝：唔好特登过嚟

上环太平山街集合多间文艺小店与咖啡店，每逢假日吸引不少港人与旅客前往享受轻松时光。最近太平山街出现神秘人龙，近百人无惧炎夏天气排队只为入手1物，引来围观港人大感震惊：「救得一个得一个，多人到黐线！」对此，官方亦特意于社交平台发文表示感谢支持，同时劝喻：「唔好特登过嚟排队。」

上环太平山街出现神秘人龙？近百人排队全为买1物 港人震惊「多人到黐线」

在刚过去的周末，位于上环的太平山街出现神秘人龙，近百人无惧炎热天气排队，龙尾更一度至斜路末端，场面墟冚。有围观港人对此大感震惊，并到网上发文提醒准备前往太平山街人士，「救得一个得一个，多人到黐线，目测成100个人排紧队」。

原来，位于太平山街的「太平」咖啡店于7月17日至21日推出期间限定的$100「花艺+咖啡」套装，包括一杯咖啡及2棵大绣球花或3棵小绣球花，加上店内摆满蓝色及白色为主的绣球花，打卡一流，吸引大批市民前往排队入手。咖啡店过往亦不时推出主题花朵与咖啡套装，如夏日的太阳花、母亲节的粉色花或小花束等。

对于咖啡店活动吸引百人排队，有网民笑指港人最爱排队，「香港人三大核心价值系：排队、跟风、炒卖」、「香港人好钟意排队」、「大热天时，真系排到中暑」。有网友表示曾打算光顾，惟到达时因排队人数而却步，「我今日去到见条队咁都走咗」、「今日老婆叫我车佢同阿仔去呢度，去到路口落车睇吓咩环境，转个头佢就上返车话：癫咗成百几条友排紧」」。

有人则认为到旺角花墟选择更多，无必要花长时间及辛苦排队，「去花墟买大把拣，使咩咁排」、「去出面花店买枝绣球花算啦」、「其实独立另外买扎花唔贵」；不过有网民认为买个回忆也不错，「为咗影张相摆上网比人赞，买一个回忆都好嘅，辛苦晒啲男朋友」。

活动将提前一天结束 店方呼吁：真系唔好特登过嚟排队

面对今次活动的盛况，店方于社交平台发文感谢支持，无奈因排队人潮比预计中为多，「安排上做得唔系咁好，真系好抱歉」，加上花材数量有限，故原定7月21日结束的活动，将提早于7月20日完结，「架上面最后只系得返20至30 set，听日有缘人可以带走佢哋，但真系唔好特登过嚟排队。」

店方补充，下个月主题花依旧是绣球花，颜色为粉红色与紫色，他们会汲取经验并改善安排，「例如派筹，但求大家唔使再排得咁辛苦，我哋会继续努力改善，再次多谢大家嘅喜爱同包容。」

太平山街「四方」文青小区 艺廊/咖啡店集中地

根据香港旅发局网页显示，太平山街为香港开埠初期华人聚居的街道之一，连同普庆坊、磅巷、西街及四方街一带，组成四方形的文青小区。这个统称为太平山街小社区（PoHo），属于一个宁静和充满文化气息的社区，近年越来越多个性小店、艺术画廊以及咖啡店进驻此社区，营造出一种独特的文艺氛围，吸引不少人前来感受不一样的悠闲气息。在PoHo区小巷中穿梭，就像寻宝一样，随时能发掘心头好，如画室、陶瓷店、文青咖啡店等，还有更多隐世好去处，假日不乏本地人及游客前往享受一个放松的假日。

太平

地址：上环太平山街5号地下

开放时间：上午10:00至晚上6:30（午饭时间：上午11:30至中午12:30）

文:RY

资料及图片来源:Threads、taiping.hk