移英港人见尽「同乡」百态？经历2事叹好心无好报：「原来好多人真系冇家教」惹同路人共鸣……

移居海外遇到同路人，守望相助是否必然？近日，有移居英国的港人于社交平台发文，慨叹离开香港后才真正见尽「同乡」百态，直言「原来好多人真系冇家教」，并分享两个经历深感「好人无好报」。帖文公开后，引来不少移英「同路人」的共鸣，详情即看下文！

移英港人见尽「同乡」人生百态？慨叹：「原来好多人真系冇家教」

早前，有移英港人于Threads发文，坦言移居外地后始发现原来不少「同乡」都「唔识做人」，「以前喺香港都唔觉，呢几年喺英国先真系见识到」，并分享两个关于与移居港人相处的经历，慨叹「原来好多人真系好冇家教。」

楼主表示，一次偶然得知两位不太熟络的移英港人在旅行期间家中惨遭爆窃，出于同为港人守望相助的心态，即使当时已为晚上11时，气温仅得零度，仍答应前往对方家中帮忙跟进事件，「去到之后仲帮手同警察交接，又帮佢哋Call埋整锁师傅换锁」，直至凌晨3时才回家。惟事后对方「讲咗句thank you话会之后请食饭」，及后都未有再主动联络，令楼主深感「唔识做人系无分年龄层」。

另有一次，因一名女性朋友与伴侣分手而需另觅住处，楼主本著「都算系朋友」而出手帮忙，除了帮忙搬家，「特登由西伦敦揸车过东伦敦接佢，再帮佢搬返去西伦敦」，亦有关顾对方的情绪，「今年生日冇咗条仔同佢庆祝，咁我哋又Book埋餐厅，同佢食生日饭」，更为对方介绍新伴侣。及后，楼主举行婚礼时邀请这位女性朋友出席及其伴侣出席，惟二人「人情冇，连张心意卡都冇」。

楼主重申，帮助别人并非希望得到物质上的回报，「其实唔系好恨食𠮶餐饭」，认为「做人最基本嘅唔系有来有往，而系识得感恩同尊重人」，即使是手写心意卡或一句「多谢」已经足够，慨叹「可惜有啲人，连呢啲最基本都做唔到。」

同路人共鸣：「唔系唔识做人，只系会拣人做人。」

楼主的帖文惹来不少移居海外的港人共鸣，「有啲人其实唔系唔识做人，只系会拣人做人。对有利益关系嘅人特别识做」、「讲真打完斋唔要和尚呢d（啲）唔系有冇家教嘅问题而系人性」、「香港人做咩都只讲利益，利益用完咪当你垃圾」。

有网民则指出人在外地容易结识到来自不同圈子及性格的人，比起在香港遇到的人和事自然也会有分别，「以前大家有各自嘅圈子，近朱者赤近墨者黑冇家教嘅会自己围埋一齐。去到英国呢啲圈子打散晒，所以你会认识到原本喺香港唔会有交流嘅人」；也有人坦言与近年移居英国的门槛降低有关，「无门槛嘅移民，乜人都会见到」、「因为bno visa成本太低，吸引左（咗）好多本身冇条件移民嘅人都移民」。

文：TF

资料及图片来源：Threads@feedmyhungrybelly