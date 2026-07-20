传统港式精致装修已死？ 假天花、特色墙过时? 师傅力撑后生仔钟情「毛坯风」4大好处： 最清醒嘅装修智慧

在香港，面对高昂的楼价与租金，不少年轻人在成功上车或租楼后，装修预算往往捉襟见肘。近日，一名拥有十多年经验、专注于新楼收楼及一手盘全屋设计施工的香港装修师傅，在社交平台Threads上发文，分享他对时下年轻人装修理念的观察。他留意到许多年轻一代放弃了传统的繁复港式装潢，转而追求极简的「毛坯风」，该名师傅对种风格大表赞同，更直言是「最清醒嘅装修智慧」。

香港装修风格新、旧大差异！ 师傅叹上一代过份追求「精致」

「香港装修阿王」日前发文，详细讲述香港新旧两代客人在装修要求上的巨大差异，作为事件的背景。他指出，以往的客人多数追求极致的完美，要求「样样要精致」，坚持要在全屋加装假天花、所有墙面涂满油漆甚至贴满墙砖。

师傅解释，这种过度追求奢华和堆砌硬装的做法，往往衍生大量额外工程与材料费，最终导致「预算越做越超」，令业主大失预算。相反，现在的年轻人直接舍弃这些繁琐，在社交平台上带起了一股返璞归真的「毛坯风」的设计风格。

师傅撑毛坯风非「穷到冇钱装修」乃清醒智慧 举列4大优势

师傅在文中极力撑场这种「极简毛坯风」，并明确列出了4大好处。首先是节省成本，他引述年轻人的理念「冇预算就唔硬挨，该悭就悭」，解释这意味著把资金用在刀口上，「唔做虚装饰」，彻底告别无谓的硬装堆砌。其次是视觉美感，师傅指出保留原本水泥肌理的墙面，「质感反而更出片」，这种简约的原始感在拍照或视觉呈现上反而更具独特的艺术气息。

第三是健康舒适，这种风格做到「零多余套路、零甲醛堆砌，通透又松弛」，大大减少了化学物料的使用，让居住空间更加健康且令人放松。最后是实用持久，他大赞这种装修「耐看、唔过时、后期好打理」，为业主省却了日后维护的烦恼。

面对外界有人嘲笑这种风格是「穷到冇钱装修」，师傅强烈反驳，直指「呢啲根本唔系穷，系香港后生仔最清醒嘅装修智慧」，认为这展现了年轻人看透居住本质、不为面子折腰的务实态度。

「不如将预算留畀生活」 预视简约装修成主流

最后对这场装修风气的转变，师傅点出核心在于年轻人生活压力沉重，装修已不需要浮夸的门面。他一句「不如将预算留畀生活、留畀自己」，深刻地道出了将有限资金投资于个人生活质素，胜过花费在容易看腻的装饰上的道理。预计这种兼顾悭钱与舒适的装修模式，将会引起有更多人要将这套公式「抄作业」，令实用主义的极简风格成为主流。

资料来源：香港装修阿王、小咸同学＠小红书、一只墩墩＠小红书、明臻家具工厂＠小红书

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