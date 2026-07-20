开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩

曾经盛极一时的大型补习社，承载了无数香港学生的青春回忆。近日有网民发现，屹立于九龙湾利基大厦长达24年的「英皇教育」分校，已于今年7月悄然结业。由曾经占据两层半的庞大规模，缩减至最终关门大吉，令不少见证其兴衰的街坊与旧生大感唏嘘，慨叹：「睇住佢风光，睇住佢静鸡鸡goodbye。」这段消息迅速在网络上发酵，引发大众对补习社辉煌年代的集体怀缅，同时亦带出大型补习社日渐式微的残酷现实。

转堂如打仗 网民集体怀念「英皇教育」补习社辉煌年代

位于九龙湾利基大厦的「英皇教育」分校，被发现已于今年7月悄然结业。 (资料图片)

分校关门大吉，令不少见证其兴衰的街坊与旧生大感唏嘘。

回顾千禧年代，大型补习社可谓风光无限。不少网民留言回忆当年的盛况：「以前补习，一转堂就好似打仗咁，全走廊都系学生。」、「最风光嘅时候，每月一日都要排队报下一个月。」

对于许多会考生和高考学生而言，补习名师更是他们的「救星」。有旧生撰文长篇感谢化学科导师A Fung，直言当年被日校老师看淡，全靠补习「救回一条A」，保住入读医科的梦想；亦有学生感激英文科的Mia Wong、F.Shum及BT Chen等名师，赞扬他们教学极具系统，成功为自己打好根基。当年星级导师如云，万人空巷的盛况至今仍令一众八、九十后历历在目。

由盛转衰？网民总结4大原因致补习界萎缩

千禧年代，大型补习社可谓风光无限。 (官网图片)

昔日补习王国为何走向下坡？综合网民讨论及前导师的分享，可总结出导致大型补习社萎缩的四大原因。首先是学制改革与出生率下降的双重打击，有网民一针见血指出，以往同时有会考（CE）及高考（AL）两批客源，潜在学生人数高达二十多万；如今转制文凭试（DSE）后，加上适龄学童减少，客源大幅流失，直言「僧多粥少就冇饭食」。其次，免费网上教学的兴起亦是一大致命伤，随著YouTube等影音平台普及，学生能轻易获取免费学习资源，有补习天王甚至早著先机退场，彻底改变了传统的补习生态。

除了外在环境转变，内部管理不善与硬件老化亦加速了补习社的衰落。曾于「英皇教育」任教的补习名师Nixon Chan亲自留言大爆内幕，指出管理层不思进取，至2022年投影机画质依然低劣，甚至出现收音不良、电脑无法读取档案、学生上堂「冇片冇声」等问题，令满怀教学热诚的导师感到心灰意冷。最后则是市场营销策略失效，有网民认为该校「衰marketing」，前导师亦指管理层只懂不断依赖「减价、半价、免费」等招数饮鸩止渴，未能真正提升教学品牌价值。

全盛时期十多间分校 现仅余3间

翻查资料，英皇教育自1986年成立，曾是全港规模最大的补习社。九龙湾总校于2002年进驻利基大厦，发展至2009年全盛时期，全港分校更多达17间。然而，面对新高中学制及种种市场挑战，机构自2013年起不断缩减规模。继今年4月沙田分校结业后，7月再迎来九龙湾分校关闭。目前全港仅剩下旺角、湾仔及荃湾3间分校，以及少数租用的上课点。

图片及资料来源：Threads

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