60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮

揾食艰难，劳资双方的期望落竟然引爆网络争议！近日，一名饮食业老板在网上发文「公审」一名60岁的基层求职者，指对方虽然居于㓥房且开工不足，但在见工时却要求多多。原本只是一场普通招聘，却因老板最言论引起热议！

「唔想收钱、太早起唔到身」 㓥房阿姐求职要求引热议

日前，有饮食业东主在社交平台Threads上发文分享个人经历，讲述早前与一名60岁基层女士面试时的对话过程，并就该名求职者的工作态度发表了个人看法。

根据东主的描述，该名60岁的女士目前在另一处担任杂工，但面临「俾佢cut更」的情况，每周仅有两三天工作。当东主了解对方居住在「附近𠮶啲㓥房」后，便向其说明工作性质，指需要「帮手收埋钱」。然而，该求职者直接表示「唔收钱得唔得？唔钟意计数。」

面对求职者的要求，东主提出可以不负责收银，但「人工唔同咋吗」；随后东主亦建议对方转为毋须收银、于清晨六时上班的早班，惟求职者以「太早啦我起唔到身」为由拒绝。东主当下便著她回家等候消息。

3日后传来WhatsApp！老板「霸气反击」

事隔三日后，该名求职者透过WhatsApp回复东主表示「可以试吓」，但东主决定拒绝聘用，并回复：「唔使啦，见工嘅时候你都咁勉强」。东主对此经历感到无奈，在文中批评对方「住得㓥房，每个月都开工不足都仲要拣工做」，直言「衰啲讲句你都知自己年纪大冇得拣」。总结整件事，帖留下一句：「香港人不嬲都系唔抵帮」。

网民批老板高高在上 看不起基层

这篇帖文引起不少讨论，劳资双方各有人撑。一派网民对老板的遭遇深表同情，直指现在很多人「自我感觉良好」：「自己冇条件又拣嘢做」、「衍生出一班以为自己好多人争住要，唔优做嘅骑呢怪」、「老板覆得好爽，对住呢啲人唔使客气」。

但另一边厢，大批网民却认为阿姐虽然有缺点，但老板的态度同样有问题，有人直言「好mean」！有网民力撑阿姐：「接受到唔想收钱，有啲人能力问题真系会收错钱，到时要赔又蚀」、「明知自己唔胜任早啲讲出嚟，好过上工之后先嚟扭计」。更有不少人炮轰老板最后的地图炮太过火：「唔请咪算啰」、「最后𠮶句大可不必！」 认为老板根本是高高在上，看不起基层。

资料来源：852boss852@threads

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