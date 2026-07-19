返大陆揾老婆！公屋港男失业四年  自信靠这「稳定收入」北上脱单  网民：大陆女仔都唔嫁你啦

在现代社会，不少单身人士都会面临寻找伴侣的压力，在香港甚至会考虑寻求跨境婚姻解决终身大事。近日，一名年约三十中旬、已失业四年的港男在Threads上发文，分享自己目前以领取综援为生，并表达了希望前往内地娶妻生子的强烈愿望，借此向网民求教。

人生迷惘欲脱单！ 公屋失业男求教：返大陆揾老婆生仔

在香港，不少单身人士都会面临寻找伴侣的压力。（剧照 非当事人）

一名年约三十中旬、失业四年的港男在Threads上发文，分享自己目前以领取综援为生，并表达了希望前往内地娶妻生子的强烈愿望。（剧照 非当事人）

由于他表示遭港女嫌弃，遂将成家立室的希望寄托于内地，询问网民「学啲阿叔返大陆揾老婆生仔好无？」

该名港男在社交平台Threads上公开分享其个人经历与背景。他透露自己现时三十多岁，过去曾从事地盘工程相关行业数年，但目前已经失业长达四年之久。他在文中坦言感到「人生有d迷惘，失左业4年，觉得唔可以再咁」，他对于自身停滞不前的现状感到困扰，并意识到不能够再让这种漫无目的的生活持续下去。为此，他更曾前往上环拜神，祈求能够顺利找到工作及求得好姻缘，并正在考虑北上聚妻。

自称具「稳定收入」＝综援、公屋维持基本生活

尽管长期缺乏工作，该男子在文中却出乎意料地强调自己拥有「稳定收入及住屋」，而他进一步解释，所指的其实是依靠综援及公屋来维持基本生活。

他描述目前的日常作息相当清闲，主要是「每日去饮茶食饭同做运动」。在感情状况方面，他自称身高一百七十多公分，仅有中学学历，不懂英文且无车牌，至今更是「无拍过拖」。他对于在本地寻找伴侣感到极度悲观，直指「因为香港女生睇唔起我话唔会简（拣）我」，在本地择偶市场上深感挫败与无奈。

因此，他将成家立室的希望寄托于内地，询问网民「学啲阿叔返大陆揾老婆生仔好无？」并表示即使只生一两个小孩也愿意。在面对部分网民劝阻他生育时，他进一步阐述其计划，指若没有小孩便先享受二人世界，但「如果有左小朋友，我亦可申请加小朋友拎养育津贴」，毫不避讳地将社会福利津贴纳入其成家育儿的财务考量之中。

网民狠批「咪害人」：分返优先次序先啦

事件曝光后，随即引来大批网民一面倒的批评与质疑。许多人对于他将社会援助视为收入来源感到不可思议，直言「第一次听综援系稳定收入」。不少网民认为他在未能自理的情况下不应贸然组织家庭，强烈抨击「 咪害人师兄，自己都搞唔掂」，一针见血指出他连自身生活都难以独立维持，遑论要承担照顾妻儿的责任。

对于他北上寻妻的念头，网民亦大泼冷水，认为「大陆女仔都唔嫁你啦」，并警告他即使有内地女性愿意下嫁，可能也只会是「贪你身份证之后走」。整体而言，网络舆论普遍认为该男子应该重新规划人生步伐，网民建议他必须「分返优先次序先啦」，首要任务是「揾返份正职工作」及「工余进修」，待具备一定经济基础后，才应该考虑识女仔及结婚的长远目标。

资料来源：honghkac@Threads

延伸阅读：DSE放榜学生决意北上读深圳大学！1原因弃本地升学 亲戚急劝退失败 网民：唔好干涉人决定