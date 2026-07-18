海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！

过去世界杯赛事中，八爪鱼「保罗」曾因准确预测多场赛事胜负而获誉为「神算」。近期，香港海洋公园亦于本届世界杯期间举办了类似的动物预测活动。「南极奇观」展馆内的巴布亚企鹅「细佬」先神准预测了四强赛事结果的挑战，近日又完成阿根廷大战西班牙的决赛预测，园方更将过程拍摄成短片上载至社交媒体平台，引起网友关注。

海洋公园企鹅「细佬」化身动物界神算 四强战果神准

海洋公园的企鹅「细佬」早在四强战前夕进行预测。四强战预测影片中，企鹅在饲养员陪同下，从贴有参赛国国旗的雪糕筒道具中作出选择。针对7月15日法国对战西班牙的赛事，企鹅明确地走向代表西班牙的道具。而在7月16日英格兰对决阿根廷的预测过程中，牠在途中曾短暂停顿，但最终仍选择了代表阿根廷的一方。

而两场赛事结果，均与其预测结果一致，西班牙在四强赛事中成功击退上届亚军法国，率先取得决赛席位；而卫冕冠军阿根廷则在另一场四强战中逆转击败英格兰。这两支劲旅将于决赛碰头，争夺最终的冠军宝座。

企鹅联手海豹预测西班牙、阿根廷终极大战

随著赛事步入决赛阶段，企鹅「细佬」再度预测20日由西班牙对战阿根廷的冠军赛，是次活动更加入了斑海豹「Goby」共同进行预测。在最新公开的短片中，企鹅首先走向代表西班牙的选项；其后护理员将两边雪糕筒的位置对调以作测试，企鹅依然维持原判，走向代表西班牙那一边。另一方面，「Goby」在另一个环节中亦同样选择了西班牙队。这意味著两只海洋公园动物最终一致预测，西班牙将赢得本届世界杯冠军。

网民反应热烈：信你啦

不少人在留言区大赞动物们的举动，直呼「好得意ar」及「好可爱」；也有人对这两位动物明星的预测能力表示信任及赞赏，留言称「信你架啦」以及「细佬、Goby你哋真系有见地」。更有网民幽默地祈求动物们帮忙「发达」，笑言：「预测埋六合彩number啦！一亿啊」。

对此，海洋公园在活动中重申，所有动物预测内容及影片均仅为娱乐大众性质，并不构成任何博彩或投资建议。

资料来源：hkoceanpark

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