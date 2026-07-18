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以为「每日执两千」好好赚？大学生揸的士一年半果断「斩缆」 爆背后暗涌：随时影响一生前途！

生活百科
更新时间：14:42 2026-07-18 HKT
发布时间：14:42 2026-07-18 HKT

近年不少大学生、专业人士选择考取的士牌或揸Uber，尝试赚取外快。近日，一名大学毕业的网民分享其实测一年半的兼职的士司机经历，坦言起初抱持美好期望，以为这是一条能轻松赚钱的好出路，最终却因担忧潜藏的严重风险而果断「斩缆」。

大学生「做实事讲数据」 揭示揸的士日赚$2,000系基本

该名网民在Threads 上发文，分享其亲身经历以供大众参考。他指出，的士行业的收入确实比一般兼职工作更具吸引力，并公开了具体的营运数据。事主表示，每天的营业额接近$2,800，扣除营运成本后，基本扣除成本「每日净入 $1,700 - $2,000 系基本」，更有资深的同行可达到日赚取$3,000的水平。这种实质且丰厚的金钱回报，正是当初吸引他「天真」入行的主要原因。

「远远唔系『撞车、人身安全』咁简单」 事主果断退出及时止损

尽管收入十分可观，事主在实测一年半后却决定退出这个行业。他强调，这份高薪工作背后的危机，不单纯是普罗大众认知的交通事故或人身安全受威胁等表面问题，更存在许多隐藏的暗涌与复杂的法律责任。

事主担忧这些难以预料的手尾问题「真系会影响你一生嘅前途」，意味著一旦不慎卷入严重的法律纠纷，将会对个人未来的职业生涯与生活造成不可挽回的毁灭性打击。因此，经过权衡轻重后，他决定及时止损，果断斩缆。

网民质疑做任何行业都有风险  同行慨叹「交咗五位数学费」

对于事主的决定，网民反应呈两极化。有网民对事主的担忧表示不以为然，指出各行各业如医生、工程师等专业人士同样面临潜在的法律刑责。事主随后澄清「我今日嘅分享唔系引战」，解释发文初衷仅为提醒有意入行者，在做决定前需充分评估最坏情况与自身的风险承受能力。

另一方面，大量网民对事主表示认同与赞赏。有人留言指「现世代人，多眼光比较近利」，并称赞事主「你是少数了」，指在现今社会多数人只顾眼前利益的情况下，事主能保持清醒、目光长远实属难得。此外，更有不少同行深生共鸣，直言「你都几老实，呢行一个唔小心真系坐」，指出行业确实处处陷阱，稍有不慎便会面临牢狱之灾；甚至有过来人无奈表示「呢个真，唔好好似我咁交咗五位数学费」，暗示自己曾因忽视法律风险而蒙受逾万元的巨额经济损失，以血泪教训告诫大众。

资料来源：davidtsun @ Threads 

延伸阅读：港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮

 

 

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