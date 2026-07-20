李居明-何知歌仔你要识 奸门长斑马上要清理｜李居明大师会客室

连续几期与大家分享《何知歌》，大家对这些快而准的面相口诀非常有兴趣，纷纷对照自己与身边人的面相来看，成为热门社交话题。若年过50岁的已婚女性，一定要留意面上是否有斑和黑癦。若发现面上长斑，一定要尽快脱掉。

两颧黑癦屎，双夫必丧

如何看自己或者配偶的健康状况呢？大家必须要谨记，定时检查自己的颧骨和奸门！

《何知歌》有句口诀是：「两颧黑癦屎，双夫必丧」。意思是太太两颧骨上有黑癦，克两个老公，且暗示是丈夫的肝脏健康出了问题，甚至是绝症。因此，太太如果发现自己颧骨长斑，一定要让丈夫去做一次肝功能检查。现在有很多暗病连自己都难以察觉到，其实在面相上已有预警。

如果太太的奸门位浮现出明显的青筋，甚至延伸至眼尾，或者奸门位置有蝴蝶斑，在相学上被视为丈夫可能有健康或意外危机的讯号。反之，如果是丈夫的奸门上有青筋或蝴蝶斑，那就是轮到太太要快去医院检查身体！此外，建议透过医学雷射尽快处理。这个斑不脱掉，往往预示着突如其来的变故。

今年书展《猫儿风水学》大卖，深受老中青三代人的喜爱，同时又是一本教人改运的玄学书，为大家提供更多的视野和参考。

书中刊载日本东京猫儿热点资讯，这个猫邮政局有趣吗？

声清有望同谐到老

「声清两目无邪望，必是同谐到老，至少都有三代同堂。」讲完凶险的面相，我们来看看有福气的面相。想知道一个人能否子孙满堂、享受天伦之乐？看这两点最准：第一，声清。能看到第三代甚至四代同堂的人，说话声音一定很响，中气十足，晚年运势如日中天。

第二，两目无邪望。有些人看身边的人或物，眼睛不向前正视，而是用侧视、用余光去看，这种人多数晚运差，难以享受三代同堂之福。

此外，如果你遇到一个人是「三角眼」，且与你说话时眼神躲闪、不敢与你对视，这代表他内心一定有所隐瞒或心虚，与这种人交友或做生意，千万不要轻易相信他。一个人心术正不正，你看着他的眼睛就知道。

准头印上有黄光

怎样知道一个人最近行运、百事昌隆呢？口诀说：「何知君子百事昌，准头印上有黄光。」

「准头」就是鼻头，「印堂」就是两眉之间。如果这两个位置透出桑黄之气，主横财。反之，这两个位置是红色主破财，投资失利，逢赌必输。相学上最忌脸上出现不正常的红色，第一，可能是高血压；第二，鼻头红必定破财。如果你遇到这种人，千万不要和他合作做生意，否则被他连累。

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