周末好去处｜陶艺体验 慢活创作 零基础也能上手！

在节奏急速、繁嚣不断的香港都市中，你有多久没有停下脚步，让双手离开键盘，真正去触摸自然、感受生活的温度？近来一场回归本质的「慢活」美学悄然兴起，而其中最能让人心神澄静的，莫过于源自泥土的陶艺。这不仅仅是一门手艺的学习，更是一次与自我进行深度心灵对话的奇妙旅程。

周末好去处1︰陶艺体验 发挥创意

连嘉希（Rita）于七年前创立的思陶艺术工作室（CC Art Studio），一直致力将陶艺制作这份最纯粹、最原始的乐趣分享给都市人。 Rita毕业于香港浸会大学视觉艺术系，自大学时期便与陶艺结下不解之缘。毕业后，在非牟利机构工作，创办思陶艺术工作室后，Rita 始终坚持「以学生为本」的教学方针。在她的理念中，艺术从来都不是高高在上、遥不可及的殿堂产物，而是深植于日常生活的日常美学。无论是企业团队建立（Team Building）、学校工作坊，还是非牟利机构的合作，Rita 与她的专业导师团队都抱持着同样的耐性。她摒弃了传统刻板的教条式灌输，取而代之的是根据每位学生的步伐、手感、甚至是当下的心情，给予最适切的个别指导，确保每位「零基础」的初学者都能在轻松愉快的气氛中，亲手创作出独一无二的实用陶器。

「我从来未接触过艺术，手又不够灵巧，真的能做得到吗？」这是Rita最常听到的疑问。Rita 总是笑着回答：「当然可以，每个人都是天生的艺术家。」为了让初学者能毫无心理负担地体验，工作室特别设计了适合零基础学员的体验工作坊。学员可以在一节课内，自由发挥创意，进行陶器的塑形及上色。工作室更采用了小班教学，不同组别的客人会获安排在不同的空间进行体验，确保能得到导师的密切指导。

拉坯Vs手揑两种技艺

在陶艺的制作中，最经典的两大塑形技法分别是「拉坯」与「手揑」，它们各自拥有截然不同的魅力。拉坯需使用拉坯机，当陶泥在转盘上以高速旋转时，你需要运用手掌的内劲、手指的配合，将陶泥「定中」、「拉高」并「开孔」。这是一个极度考验专注力与身体协调的过程。

手揑则是以双手塑形的方式将陶泥逐渐成形。在手揑的过程中，没有机器的催促，你可以完全依照自己的节奏，可揉、捏、搓。形状与设计完全不受限制，无论是可爱的小动物盘子、不规则形状的茶杯，还是带有手揑指印质感的器皿，都能随心所欲。Rita 特别建议一般初学者选择手揑课程，因为它不仅更容易掌握，也最能直接将创作者天马行空的想像力毫无保留地呈现在泥土上。

陶艺体验，更是一场绝佳的情感凝聚活动，思陶艺术工作室特别鼓励亲子及情侣、朋友一同前来参加，打造属于大家的独特回忆。在 Rita 导师的引导下，平日习惯了电子萤幕的孩子们可以尽情地用双手去揉捏温润的泥土，就如首次参加陶艺工作坊的小朋友Emma及Ryan，过程中也显得分外开怀，这的确是一次感官开发的好机会。

INFO

思陶艺术工作室

地址︰太子道西141号长荣大厦6楼E室（太子站）

查询︰www.instagram.com/ccartstudio.ceramic

周末好去处2︰学打磨抛光 铸造戒指

DIY首饰工作坊可让大家跟着导师边学边玩，制作独一无二、充满个人回忆的饰物，同样有创意又有意思。位于荃湾的Youngseafood首饰工作室，提供3小时工作坊，导师会教授制作技巧，包括切割、揼字、焊接、锻敲、压纹、打磨及抛光等程序，学员可选择铸造不同款式的戒指及耳环等首饰。

导师会教授制作技巧，包括切割、揼字、焊接、锻敲、压纹、打磨及抛光等程序。

自制戒指及耳环等首饰，分外有纪念价值。

自制戒指及耳环等首饰，分外有纪念价值。

INFO

Youngseafood首饰工作室

查询︰www.instagram.com/youngseafood3.0

周末好去处3︰蜡烛扩香石 氛芳艺术

Aurora.candleroom 是一家位于香港荃湾的香薰蜡烛、扩香石与扩香瓶艺术手工作坊，由韩国蜡烛工艺协会 (KCCA) 认证导师授课，采用英、美、韩进口天然蜡材，以及通过国际日用香料协会认证的香精。特色主题体验工作坊包括宝石蜡烛工作坊，制作如宝石般透亮、具艺术摆设质感的蜡烛。另有水晶簇蜡烛工作坊，以及扩香石工作坊等，工作坊主要为90分钟一节。

工作坊采用英、美、韩进口天然蜡材。

扩香石工作坊。

品牌主打水晶簇蜡烛工作坊、宝石蜡烛工作坊等。

INFO

Aurora.candleroom

查询︰www.instagram.com/aurora.candleroom

文︰Angel 图︰何家豪