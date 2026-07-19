居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......

在雨天外出，妥善放置雨具是常见的生活日常。近日，一名居港日本人发现，香港人习惯将雨伞留在店外，似乎鲜少发生被盗的情况。事主对此文化差异感到「有点令人惊讶」，随即在社交平台上引发讨论。

居港日本人惊讶港人随地放伞 「在日本很可能会被偷」

一名居港日本人对于港人将雨伞留在店外的习惯，感到相当惊讶。

事件源于一名居港日本人在香港街头的观察。根据事主的描述，在日本，「伞很可能会被偷」，因此当地民众普遍「不想把伞留在那里」。然而，事主发现香港的情况截然不同，留意到「每个人都把伞留在那里」。面对这个现象，事主形容当刻的感受是「有点令人惊讶」，并好奇地提问香港是否「不是偷伞的场所」。总结事主对事件的看法，两地对于雨具保管的防范意识和社会现象存在著显著的落差。

网民热议不偷伞原因 与1传说有关？

帖文发布后，随即引发大量香港网民的热烈讨论，不少人踊跃解答不偷伞的「真正原因」。多数网民指出这与本地的民间传说及迷信文化有关，有留言直指「因为喺香港不知名嘅雨伞可能入边会有鬼」，并形容这是一个「根深蒂固既概念」，导致香港人「宁愿唔要把伞都唔会拎其他人」。另一位网民亦附和表示，坊间传闻「幽灵住在伞子里」，更笑言即使把伞丢得很远，「伞子明天就会回家」。

此外，亦有市民从治安角度出发，表示在香港活了50年都「未听过有人偷雨伞」。不过，也有个别网民分享了自己雨伞疑似被别人误拿的经历，最后为了不被雨水「淋湿晒」，只能无奈拿走另一把遗留下来的雨伞。

