李居明-何知歌仔你要识 从面相看娶美妻｜李居明大师会客室

「对面不见耳，请问谁家子」，用这句口诀看到一个小朋友的家境很好，童年无忧，是不是很准确呢？今期教你如何看财运、如何娶到贤妻，如何防风尘女子？古代《何知歌》里早就写好了密码。

娶美妻相：两眼长而细

男士想知自己是否有机会娶个靓老婆？《何知歌》里早有答案：「何知主有美貌妻，看他两眼长而细。」

如果一个男人的双眼生得细长，眼头如鸟喙般微下垂，而眼尾微微上扬，俗称「凤眼」，在古书中被视为大贵之相，主娶到貌美且贤惠的妻子。在相学中，眼细之人观察细致、心思缜密，对伴侣的挑选也往往富有审美眼光。

何知歌中的姣婆相

《何知歌》里有许多诗篇，是古代相学家描写风尘女子与情欲面相的。「见人掩面偷斜看，私情密约任偷香；托腮咬指凭门望，一见男人中意就动心肠；喜怒无常将曲唱，行前盼后好梳妆，眼光先笑言词讲，有咁多般形像都是俏淫娘。」

这些就是俗称「姣婆相」。她们跟男人对视时眼睛会先笑，然后才开口说话，还喜欢用手遮住嘴巴笑，或者侧着头斜瞇着看你。情绪喜怒无常、喜欢低声唱歌；走路时东张西望、顾盼生姿，且总爱刻意整理仪容、打扮自己。男士小心被这些女性迷倒，特别是去酒吧、夜总会。

谨记，正经的女性，目光一定是直视你。那些遮遮掩掩、先笑后语、眼神飘忽的，多数容易招来不正桃花，只适合一夜情，做女朋友可以，但娶回家做老婆，你就真的要三思！

今年书展李大师有四大新书面世，为你带来九运绿色净土。来书展走走，买本书补补木，是开窍又行运的活动！

特别是《猫儿风水学》最抢手，无论是爱猫人士，还是玄学爱好者都值得一看。

矮妇堕臀旺灯香

古代相学非常重视女性的声音：「何知三度嫁，女作丈夫声。」女性说话声音千万不能沙哑，如果声音像男声般低沉，古人说要嫁三次。但在现代，声音可通过中药调理获得改善，声音变好了，可改进婚姻。

又说「颧横声雄，七夫不了。」 如果一个女人颧高，且声音像男声般雄粗，会连克多夫。为人父母要提醒自己的儿子，如果结识的女朋友声音粗如壮汉，便要小心了！

在现代美学里，身材矮小且臀部大的女性不是好身材，但在相学上「莫话矮婆堕臀唔好样，一味仔多唔怕绝灯香。」这种身型的女性往往好生养，能让家族香火鼎盛，是有福气的相！记住这几句口诀，下次去应酬或帮儿子选媳妇，一望便知！

《猫儿风水学》最抢手

来自书展消息，《猫儿风水学》最受欢迎，成为最畅销冠军书。除了教你与猫儿有关的玄学知识，还有介绍隐世猫儿神社、寺庙，到充满猫儿元素的精品杂货店、美术馆等，全部都一一收录其中，下次去东京，只要跟住这张「猫奴地图」，就可以轻松揾到属于你的心头爱。李居明「香港书展」摊位： 1C-D18，7月19日（日）下午3时至5时于书展摊位内有签书活动，欢迎莅临参观。