淘宝家具店PapaHome10月进驻港岛！ 尖沙咀旗舰店迁至铜锣湾 占地2层增设Cafe/美妆养生/装修服务
更新时间：17:33 2026-07-17 HKT
发布时间：17:33 2026-07-17 HKT
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淘宝家具店「PapaHome」进驻港岛！淘宝香港站旗下的「PapaHome淘宝家具实体店」近日宣布，位于尖沙咀的「PapaHome」旗舰店将于今年10月，迁往铜锣湾Fashion Walk。全新旗舰店占地2层，面积逾3.5万平方呎，并新设Cafe、美妆养生空间及室内设计装修服务，即看下文了解详情！
淘宝家具店PapaHome10月进驻港岛！ 尖沙咀旗舰店迁至铜锣湾
淘宝香港首间家私及生活家品实体店「PapaHome」于去年2月正式进驻尖沙咀中港城，开幕首日出现长长的排队人龙，更吸引国际知名艺人兼企业家王嘉尔（Jackson Wang）通过其公司TEAM HOLDING入股，成为「PapaHome」新股东及策略性投资者。
近日「PapaHome」宣布，位于尖沙咀的旗舰店将于今年10月迁往铜锣湾Fashion Walk，新店占地2层，面积逾3.5万平方呎，较尖沙咀店可用面积增逾一倍。据「PapaHome」行政总裁黄达豪表示，「PapaHome」成功以「先体验，后购买」模式进占香港市场，今次迁址铜锣湾Fashion Walk是一项品牌策略性升级，不但进驻本地传统零售核心地段，而且旗舰店门市可用面积将扩大一倍以上。
全新旗舰店增设Cafe/美妆养生/装修服务
全新旗舰店将贯彻「More Than Home」概念，将引入更多优质家私产品，并新设家居美学展厅，全面提供家具订制及室内设计装修服务。此外，「PapaHome」跨界结合增设「PapaCafe」，并加入美妆养生、鲜花及生活配件空间，又会定期举办社群互动工作坊，重新定义现代家居购物体验。
图片及资料来源：PapaHome
文：Y
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