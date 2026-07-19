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港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？

生活百科
更新时间：13:15 2026-07-19 HKT
发布时间：13:15 2026-07-19 HKT

近年AI兴起加上引入外劳，令到本地就业市场充满挑战，部份求职人士于网上苦呻失业多年仍未能重投工作，有感前路茫茫。近日，一位失业多月的港人于网上社交平台分享，表示自己「又要签卖身契」任职店务助理，惟每月月薪$1.2万以及6天工作制，引起网民热议，有人认为单靠此薪金难以支撑现今生活水平，也有人表示有工作已经算不错。

港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场

近年本地经济转型，饮食业与零售业出现结业潮，多间老字号宣告结业，不少劳动力大呻揾工艰难，感到前路茫茫。近日，一位失业多月的港人于网上社交平台分享，表示自己「又要签卖身契」任职店务助理，不过从分享的工作内容可见，店务助理月薪为$1.2万，以及奉行6天工作制，试用期为3个月，任职满3个月始能享有有薪年假。店务助理的薪酬待遇引起网民热议，惊讶人工水平有如回到10多年前般，批评公司出手刻薄。

网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？

有网民惊讶现今就业市场「出手」回到10多年前，认为按照现时的生活成本，月薪只有$1.2万难以负担：「万二蚊而家2026年喇㖞？点生存？应该请咗劲耐冇人肯做」、「我10年前做SA先2系$12K，但有8日假」、「又一出手低，但又有人去做，所以啲雇主唔会变，请唔到本地就话请外劳」。不过，有网友表示失业多时还需一份工作支持生活开支，恭喜楼主终于找到工作，并劝他不妨「骑牛揾马」，一边工作一边寻找条件较好的工作，「加油！万几OK啦！做住先，起码每个月叫有钱」、「呢个时势，有工返已经算好了」、「有工做就做住先，骑牛揾马」、「好多人山穷水尽要养家人，点都要做住先㗎啦」。

有心水清的网民认为月薪应该底薪，另附加佣金及奖金，「我信另外出佣金先有正常人签」ＣＭ８，实情亦如此网民所言，楼主后来现身回应$1.2万为底薪，另设$4000奖金及$2000勤工奖。

文：RY
资料及图片来源：Threads

延伸阅读：90后拎综援？失业多年日日瞓屋企睇YouTube 狂呻揾工难与网民对骂「都冇话唔好啊」

 

 

 

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