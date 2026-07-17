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前AV女优滨崎真绪批台湾工资低？拒赴台发展 做香港人学繁体字！惊曝「台湾店家工资是我现在全亚洲最低」

生活百科
更新时间：11:56 2026-07-17 HKT
发布时间：11:56 2026-07-17 HKT

两年前从AV界引退、转战DJ界的日本前AV女优滨崎真绪（浜崎真绪），近年将事业重心移至香港。今年5月更开心透露已取得香港身份证，不仅勤学繁体中文，更不时分享贴地的港式生活。不过，日前（15日）她在社交专页发表的一番言论却一石激起千层浪，当被问及为何不选择到台湾发展时，她直言不讳地表示：「台湾店家工资是我现在全亚洲最低的」，超直白的言论瞬间引爆网上热议！

前AV女优滨崎真绪惊曝 「台湾店家工资全亚洲最低」

对于经常被粉丝问到「台湾不是很多女优来工作吗？为何不选择来台湾？」滨崎真绪近日在个人官方专页公开回应。她坦言心中挣扎过多次，怕话说得太明白会引发误会。她分析道，若日本女优长住台湾，因竞争激烈反而会令自身「价值变低」。除了担心台湾频发的地震灾难外，最引人注目的莫过于经济考量。她直言，去台湾旅游或短期工作没问题，「不是感觉台湾不好」，但长远发展则不然：「老实说工作的话，台湾店家工资是我现在全亚洲最低的。」更反问网民：「倒不如你们给我知道，台湾有什么能给我发展？」

网民反应激烈 「说话直白得像香港人」

这番「大实话」随即引来两极化的留言。不少网民欣赏她的坦率，笑言她的性格「极度适合在香港生活」，甚至惊叹：「说话直白得很像香港人，回复起来跟正宗香港人没甚么差别」。有粉丝更力挺：「给妳一个respect，香港薪资本来就超越台湾许多，这是事实」。

然而，言论亦令部分台湾网民「破防」及不满。有留言反击指她在台湾缺乏竞争优势：「你也不是什么一线女优，大家只是奔著妳女优的身分去而已，台湾当然不会想给你多高的薪水」，更有人直批「作为一个不受欢迎的产品反而检讨市场是一件很好笑的事情」、「主要是妳在台湾没有那个价格，你要认清楚自己的问题」。

滨崎真绪霸气回应：要想人家自尊心也太奇怪吧？

面对部分网民的猛烈抨击，滨崎真绪随后亲自上阵回复澄清。她强调自己所指的酬劳是「DJ工作」，并未提及女优工作的薪酬，更霸气透露：「我所有工作都是收美金的」。对于被指伤透台湾人的心，她从容反击，强调自己只是用个人角度规划未来道路：「我为自己将来打算，要想人家自尊心也太奇怪吧」。其后更出了「昨晚吃错诚实豆沙包」、「让人高潮原本就是我的工作。
现在已进化用文字都能令人高潮。」等帖文嘲讽网民。

事实上，自从宣布成为「香港人」后，滨崎真绪积极融入本地文化。她不时在社交平台分享到街市买餸、到酒楼饮茶、吃鸡蛋仔等生活日常，又频繁以中文与网民亲身互动，并参与不少本地见面活动，对香港这个生活圈似乎有不少归属感。

 

图片及资料来源：maohamasaki_official＠Threads、IG

 

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