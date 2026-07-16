旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应

去服装店试身，最怕遇到保安漏洞与隐私危机！近日，一名香港女生在社交平台上发文大吐苦水，指自己在旺角GU分店的试身室内，遭遇一名操普通话的陌生男子两度强行掀开门帘，对方更突爆一句「你帮我看一下嘛」。当时正试穿内衣的她极力死守门帘才免于走光。事件惹来大批网民关注及愤怒，GU官方其后迅速作出回应。

GU试衫中途遭强掀门帘 港女惨呻：当时仲试紧Bra Top

一名香港女生近日在GU旺角分店试身期间，惨遭陌生男子强行掀开门帘。 （资料图片，非涉事店舖）

据事主忆述，她当时正在旺角GU试身室内试穿Bra Top（背心内衣），突然听到一把男声以普通话说：「你帮我看一下嘛」，同时企图掀开试身室门帘。事主惊魂未定，立即大叫「有人」并死力按住门帘。然而大约一分钟后，该男子竟重施故技，再次说出同一句话，而且力度更大，将门帘掀开了少许。

事主见状立刻换回自己的衣服，逃出试身室并向职员反映。虽然职员不断道歉，但事主直言经历了一次「黐线」的体验，并质疑为何店舖不全面改用木门设计，以保障客人安心。

网民群情汹涌 怒轰行为如「合法偷窥」

事件曝光后，随即引爆网民怒火。不少人怀疑该男子是「扮认错人，真偷窥」，直斥行为犹如「合法偷窥」，留言狠批：「有帘佢哋都仲问有冇人真系黐线」、「个普通话男应该系特登」。更有网民分享自身经历，指出在同一分店、甚至其他连锁品牌的布帘试身室，亦曾发生类似被拉开门帘事件，呼吁女性尽量选择有实体门的试身室以策安全。

对于网民质疑为何职员未有把关，事主补充指出，她离开试身室时，看见职员刚从另一边的试身室走出来，意味著事发当下并没有职员在试身间范围驻守。

事主报警 GU承诺加强培训及改善硬件

GU官方随后亦公开发表声明回应。

事主其后更新进展，表示已经报警处理。不过警方经调查后表示，事发位置属闭路电视的「死角位」，仅拍到该男子有动作，无法确认其样貌或有否举机拍摄；加上男子的家人当时亦在场，故警方相信事件纯属「误会」，并未作进一步行动。事主对此无奈叹道：「受到伤害的永远是自己」、「下次唔会再入得帘嘅fitting room了。」

GU官方随后亦公开发表声明回应，就顾客的不愉快体验致歉，并高度重视此次事件。官方承诺会加强员工对试身室周边警觉性的培训，对于顾客提出提升试身室安全性的诉求，客户服务中心表示已完整记录事件，并会反映至相关部门以作出硬件上的改善。

资料来源：Threads



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