八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 

八达通回赠优惠｜炎炎夏日，不少人喜欢留在家中享受电子娱乐。为了让一众机迷及 Google Play 平台用户以更抵价钱尽情消费，八达通银包现推出限时推广优惠。只需于推广期内，在 Google Play 平台单一消费满指定金额，即赚 HK$20 回赠，不论是购买游戏虚拟道具还是订阅影音服务，都能享受折上折的惊喜！

八达通银包付款 轻松畅玩Google Play手游

八达通银包推出限时推广优惠，只需于推广期内，在 Google Play 平台单一消费满指定金额，即赚 HK$20 回赠。

随著科技发展，大众对高质素数码娱乐的需求与日俱增。在琳琅满目的 Google Play 商店中，消费者可以发掘到各式各样的精彩内容。例如在热门的角色扮演手机游戏中，玩家经常需要透过「课金」购买限定的虚拟抽卡道具、稀有角色造型或是解锁特殊关卡；同时，各类提供最新电影及剧集的影视串流应用程式，亦需要用户订阅以获得无广告的顶级视听享受。

为迎合这股庞大的电子消费趋势，八达通银包提供了极为便利的解决方案。消费者现在可以直接使用八达通银包在 Google Play 上轻松进行付款，整个交易过程流畅安全，从此无需再花时间摸索其他繁琐的付款方式或绑定多张信用卡。这项电子支付服务不仅大大提升了结账效率，更为数码生活增添了不少便利。

领取优惠教学 简单2步赚回赠

准备参与活动的用户，首先需将个人帐户升级至「八达通银包 Plus」或已认证的「八达通银包 Pro」，以符合获取奖赏的资格，其后只需简单２步，即有机会获得奖赏：

立即网上登记： 消费者必须在进行任何合资格交易前，前往官方推广登记网页填妥个人资料，并成功登记合资格的八达通银包号码 >>按此登记<< 平台网上消费： 成功登记后，只需于 Google Play 使用已登记的八达通银包进行单一网上消费满 HK$200 或以上，即可获赠 HK$20 的八达通银包增值额回赠。

推广优惠期： 2026年7月16日至2026年8月31日

奖赏名额有限，将根据合资格八达通银包首 10,000 笔交易的消费时间，按先到先得的原则发放，送完即止。

注意事项： 每位合资格的参加者于整个推广期内，最多只可享用推广优惠一次。此外，任何最终被取消、退款或退回的交易，均不会被计算为合资格交易。

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