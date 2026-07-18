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外套/手袋拉链卡住点算好？日本家事专家教用1物轻松解决 4分钟变顺畅震惊主持人：完全复活了！

生活百科
更新时间：11:30 2026-07-18 HKT
发布时间：11:30 2026-07-18 HKT

生活衣物或手袋少不免配有拉链，不过有时拉链卡住时却令人相当苦恼，不知如何处理才能好好还原。日本电视台节目《ZIP！》曾经请来偶像神宫寺勇太，向家事专家学习让拉链复活的方法。家事专家和田由贵教大家只需用上简单一种简单物件便能轻松解决，只需花4分钟便能使拉链变会顺畅，令神宫寺勇太惊呼连连！

外套/手袋拉链卡住点算好？日本家事专家教用1物轻松解决

当拉链卡住的时候，大家可能会使用蛮力拉扯，但如果用错方法，随时可能会扯烂拉链，到底有甚么方法可以轻松让拉链回复原状呢？日本电视台节目《ZIP！》曾经请来偶像神宫寺勇太，向家事专家学习让拉链复活的方法。当大家遇到拉链卡住的时候，家事专家和田由贵表示可以找来一枝铅笔，只要利用铅笔在拉链上来回填画，好像写字一样，记紧要涂满整体拉链，画到接合处更要特别用心。

4分钟变顺畅震惊主持人

神宫寺勇太起初对此做法的功效还是半信半疑，认为用铅笔填满拉链是莫名其妙，不过他还是好好地按专家指示涂了4分28秒。正当神宫寺勇太笑指自己被耍的时候，他试着拉一下拉链，竟发现变畅顺，令他不禁多次「哇噢！」表示赞叹。专家表示由于铅笔之中的石墨有润滑成份，故此可充当润滑剂的作用，如果没有当下没有铅笔，可以选用凡士林、润唇膏或干燥的肥皂等。

文：RY
资料及图片来源：《ZIP！》电视截图

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