台网红Joeman大赞国泰有效率！因延误未能赶转机 即场安排新航班感安心「香港是国泰主场」 网民赞叹：服务高效稳定

香港国际机场为亚洲繁忙的航空枢纽之一，每天有来自世界各地航班于香港机场升降，更成为国际旅客热门的转机点，特别是港人工作以高效率见称，香港地勤带领旅客「高效转机」不时成为网络热话。最近台湾网红Joeman从伦敦飞到香港再转机往台北，惟上一班机因延误导致他未能赶上原来往台北的航班，不过国泰地勤高效率的安排令他感安心：「香港是国泰主场」。不少网民看到Joeman的经历，均赞叹国泰地勤的安排灵活：「服务高效稳定！」

台网红Joeman大赞国泰有效率！因延误未能赶上转场 即场安排新航班感安心

有时急于转机时遇上航班延误，确实会令让人感到焦虑与不安，担心影响接下来的行程安排或因航班变更导致行李出现问题。香港机场转机向来甚有效率，地勤都会带领旅客一同跑往登机闸口。最近台湾网红Joeman从伦敦飞到香港再转机往台北，惟伦敦开出的飞机因延误，导致接续的行程受到影响。Joeman于香港转机往台北的航班本该于上午8时25分起登机，直至上午8时28分他仍身处从伦敦飞往香港的机舱内，令他不禁苦叹：「我不知道我赶不赶得上下一班」。

当Joeman落机时看到国泰地勤手持指引牌，他上前询问能否赶上转机，地勤如实回答：「来不及了，不好意思」。不过，该名地勤熟练地为Joeman与同行人士安排另一班上午9时55分飞往台北的航班，同时处理行李的情况，Joeman接下来有40分钟重新过安检以及到登机口。对比起早前Joeman于欧洲时航班延误时遇到的处理手法，他对于国泰的安排感到安心且大赞具效率，「香港是国泰主场，所以已经先帮我们把票印好了，比我们在马德里好，这个也算是很有效率啦」。

至于安检的速度也让Joeman赞叹，「大概10分钟我们就过完安检了」。他们乘坐接驳列车到达所在客运大楼，虽然中途需要小跑步起来，不过他们也有空档时间利用国泰延迟兑换餐券入手咖啡，并顺利于上午9时20分前到达登机口等待上机。有国泰地勤看到Joeman影片，表示Joeman即使旅程中面对多次延误，也对地勤人员很有礼貌，没有将情绪发泄到他人身上，「至于这次没能体验到香港机场著名的『奔跑转机之旅』，确实有点可惜，欢迎Joeman下次再来香港机场，找国泰地勤报名体验」

网民赞叹：服务高效稳定

对于Joeman于香港转机的经历，不少网民表示国泰地勤的服务稳定且有效率，「这班可以赶就赶给你看，赶不上很快就有下一班，服务高效稳定」、「香港去台北嘅班次分分钟仲密过好多巴士」、「国泰转机真的很强，一下机就被地勤带著走顺利过安检」。

有网友表示从地勤的举动便能得知能否赶上转机，「我在香港转过几次，即便来不及也会立刻安排好一下段登机证，来得及就看是否要小跑步，地勤会带著一起跑」、「国泰地勤跟你说来不及就是真的来不及了」、「推一推国泰主场，国泰地勤直接一路带队快走，快走当下又会给你一种『跟著我保证没问题啦』的悠哉感，就这样一路通关上飞机，上完马上关机门，5分钟后起飞，国泰主场赞啦！」

国泰航空无缝服务

国泰航空网页显示支援团队提供无缝旅程支援服务，服务范围遍及整个 「寰宇一家」 网络。国泰深明旅客于不熟悉的机场转机令人感到压力，如面对航班延误，情况会令旅客感到焦虑。团队明白弱航班延误及错过转机航班可以对旅客的计划及生活造成影响，因此与其他「寰宇一家」成员航空公司合力组成「寰宇一家」全球支援团队，专责处理转机事宜。

只要旅客于联盟网络中的指定机场，支援团队会主动监控接驳航班。若旅客在转机时出现问题，团队会尽可能与旅客会面并提供协助。「寰宇一家」全球支援团队会尽力安排使用指定的快速通道，办理出入境手续或接受保安检查，以协助旅客乘搭下一班航班。支援团队会尽力转运行李，以便行李能适时抵达最终目的地。若旅客错过接驳航班，「寰宇一家」全球支援团队会提供最新的旅程资讯与新的登机证，并在可行的情况下协助提供住宿安排。

目前香港国际机场、伦敦希斯路机场、马德里巴拉哈斯机场、纽约甘迺迪国际机场、迈阿密国际机场、达拉斯/沃斯堡国际机场、芝加哥奥黑尔国际机场、洛杉矶国际机场、悉尼（雪梨）国际机场及东京成田国际机场，均提供「寰宇一家」全球支援服务，上述机场会因应营运安排尽力为旅客提供支援服务。

文:RY

资料及图片来源:Joeman@YouTube、Threads