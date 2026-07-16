传统肉档转型吸后生客！港女街市买猪肉惊叹「包装靓到似买珍珠奶茶」 大赞：档口冇猪腥味又干净

为迎合年轻一代的消费习惯，有传统街市肉档积极转型，在卫生与包装上大花心思。最近有网民在元朗合益街市买新鲜猪肉时，惊叹不仅档口环境干净无味，打破了对街市「污糟邋遢」的印象，猪肉包装更精致如手摇饮品，甚至贴心提供免费干冰，让她直呼「与时并进，已经超乎我嘅想像力！」

传统肉档转型吸后生客！港女街市买猪肉惊叹「包装靓到似买珍珠奶茶」

事缘有网民在Threads分享前往元朗合益街市买新鲜猪肉的经历，惊讶表示：「而家买新鲜猪肉，已经超乎我嘅想像力，定系我已经太耐冇入去过街市？」她指出，现时肉档的包装精美程度「靓到好似买珍珠奶茶咁」，购买绞碎猪肉时，店员不仅能帮忙做真空包装，还会「免费加多三嚿干冰」。

最让她赞赏的是「个档口仲要冇猪腥味，望落好干净。」，令她打破对传统街市「污糟邋遢」的刻板印象：「以前细个跟阿嫲去街市买猪肉，隔住个胶袋已经闻到猪腥味，个地下又劲污糟。」面对如今肉档的改头换面，她大赞：「而家真系完全另外一回事，可以与时并进到咁，respect！」，并认为这种干净企理的风格「好啱后生仔，原本转咗去超市买嘢都系（因为）感觉上觉得干净啲。」

网民大赞有心思：洗多少少干净企理系好事

网民对此反应热烈，纷纷大赞有心思：「先不评论肉质如何，因为未试过，但包装确系让顾客很有好感，包装都系睇老板个人喜好，洗多少少干净企理，系好事！」、「依家天气咁热，有依啲包装好好，唔怕旧猪肉会臭。」而该肉档的产品质素同样获得街坊认可，有曾光顾的熟客留言力撑：「呢间啲猪肉好好食，真系有甜味嘅。」

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