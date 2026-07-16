观塘新地商场「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名启发自涉谷地标 网民：又要「去日本化」？

继日前连锁家居零售品牌「日本城」改名「JHC真好城」后，位于观塘的新鸿基旗下新商场「三布目」（Scramble Hill）商场，亦被发现改名为「The ANGLE」。该座位于巧明街的大型商场，自今年五月起分阶段试业。就在营业近三个月后，原本颇具「日本风」的名称「三布目（Scramble Hill）」，被发现已更名为「The ANGLE」，随即惹来网络上一阵热烈讨论。

观塘三布目商场改名「The ANGLE」 旧名致敬涉谷地标

上年年中，新鸿基宣传全新「三布目（Scramble Hill）」商场时，曾分享命名启发自东京涉谷的人气地标「Scramble Square」及著名十字路口「Scramble Crossing」，冀望将那种人潮如鲫、充满活力的氛围带到九龙东。而「三布目」正是取自「Scramble」的意象，主打年轻家庭及新世代客群。

然而这个名字在商场尚未全面开幕之际便已成为历史，目前商场官方网页、社交平台帐号及连接天桥的当眼大字招牌等宣传平台，均已换上抢眼的全新红色标志「The ANGLE」，旧名「三布目（Scramble Hill）」亦不见踪影。

新地官宣：新名称以3大「角度」重新定位

新地官方发文公告，宣布「The ANGLE」将蕴含三大核心定位。

「The ANGLE」官方社交平台今日（16日）正式发帖，亲自为新名字解画。官方指出，「The ANGLE」蕴含三大核心定位：代表集食买玩于一身的多元主题「空间（ANGLE）」、发掘观塘活化惊喜的前瞻「视角（ANGLE）」，以及座落黄金交汇处的独特地理「汇角（ANGLE）」。

商场将划分四大主题空间以迎合不同客群，包括主打玩具迷市场的动漫潮玩集中地「Anime ANGLE」、网罗环球美食的「Food ANGLE」、主打人宠共融的「Pet ANGLE」，以及专属个人放松的「Your ANGLE」。位于9楼及10楼的绿化空中花园「Sky ANGLE」，更会将户外餐饮与宠物友善概念完美结合，让区内上班族与毛孩可以慢活「Chill」。

网民热议商场改名原因 「去日本化？」

商场闪电易名，随即在网上引起讨论。由于旧名带有浓厚日本色彩，不少网民的第一反应是：「系咪又要『去日本化』？」有人对此感到错愕，留言表示「呢个商场由起好到命名到改名，好似都未完全开晒」、「咁快就改名」、「叫惯咗至嚟改名，又难为的士佬」。

不过，亦有街坊认为新名字较佳，直言「好过三布目」，甚至有人幽默提议「不如叫『The Angel』啦」、「六本木Angels，三布目Angle」。值得留意的是，目前官方似乎只公布了英文名「The ANGLE」，有网民不禁询问：「中文名呢？」

新商场占地50万呎 人气商户陆续进驻

撇除改名风波，这座坐落于创纪之城第八期（The Millennity）的大型商场，本身的规模与商户组合亦备受瞩目。商场楼高10层，占地达50万平方呎，预计可容纳180个商户。自五月起，多间食肆及零售店舖已陆续正式开业，包括人气品牌「享乐烘焙」、本地姜「云川米线」，以及备受期待的日本连锁牛肉饭专门店「松屋」及日式超市「一田」等。