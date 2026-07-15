欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩

陪伴无数港人成长的经典室内游乐场「欢乐天地」今日（15日）宣布，位于九龙湾MegaBox的分店因租约期满，将于2026年8月20日正式结束营业，这意味著品牌将暂时全面撤出九龙区。为答谢顾客支持，店方特别加推临别优惠，结业前畅玩碰碰车可享「买一送一」。消息一出，大批网民直呼不舍。

欢乐天地九龙湾MegaBox分店8月结业 临别激推买一送一优惠

「欢乐天地」宣布九龙湾MegaBox分店因租约期满，将于2026年8月20日正式结束营业。

MegaBox分店由即日起至8月20日结业前，特别推出碰碰车「买一送一」限定优惠。

「欢乐天地」品牌自1982年创立以来，一直是香港室内主题游乐场的先驱。经历过1999年的结业低谷后，品牌于2019年在九龙湾E-Max重新启航，并于2020年11月强势进驻MegaBox，开设占地高达30,000平方呎的大型分店。该店设施齐备，除了一般儿童玩具车及篮球机外，更引进了遥控坦克、碰碰车及经典「跑马仔」等大型设施。

然而欢乐天地今日于官方专页发布消息，指因租约期满，MegaBox店即将结业。为回馈顾客多年来的厚爱，MegaBox店由即日起至8月20日结业前，特别推出碰碰车「买一送一」限定优惠，邀请大家把握最后机会，入场重温车手驰骋的快感。

网民惋惜九龙绝迹 缅怀平价刺激「跑马仔」

MegaBox分店结业的消息在网络上掀起热议。不少九龙区街坊对此感到可惜，感叹「九龙区完全冇店」、「唔舍得啊又结业」，亦有人惊讶表示「下，唔系开咗冇耐咩」。

在众多游乐设施中，平价而刺激的游戏最令人回味。有忠实玩家大赞：「个跑马仔10蚊一次劲好玩！」。同时，网民亦相当关注大型机动游戏的去向，纷纷提问「碰碰车会否搬埋过去？」，更有资深粉丝回忆起昔日辉煌，留言指「记得以前有一间欢乐天地入边有碰碰车同埋小型过山车」，期盼经典的室内过山车有朝一日能重出江湖。

明年首季进驻太古 会员卡奖票无缝过渡

虽然九龙湾店即将步入历史，但官方已落实未来的扩张蓝图，宣布全新分店预计将于2027年第一季登陆太古康怡广场4楼，令不少港岛区居民相当期待，有网民兴奋表示「终于返嚟太古喇！」。同时官方强调团队会持续留意九龙区内其他适合开设大型分店的位置，有街坊则提议「会唔会考虑三布目（观塘巧明街）呢？」

至于善后安排，顾客手中持有的MegaBox会员卡、临时卡以及经典的「彩虹奖票」，均可无缝过渡，继续于现时的湾仔、元朗及沙田三间分店使用，确保消费者权益不受影响。

图片及资料来源：欢乐天地-The Wonderful World Of Whimsy