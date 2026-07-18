90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱

谁说重型机械只是男性的浪漫？在充满阳刚气息的重型运输界中，90后香港女生Luby，毅然卸下服饰店老板娘的光环，换上轻便的工作服，霸气坐上重型货车的驾驶座。她在社交平台分享的「拖头」日常，影片不但打破了职场常规，更创下逾23万次的超高浏览量，引来回响！

90后港女弃做老板娘转行揸拖头 纪录开工日常获逾23万点击

Luby接受《星岛头条》访问时表示，在投身重型运输业前，她曾是一名私人司机，亦有经营服装生意的经验。基于对办公室环境的抗拒，加上自觉学业成绩未必适合传统的专业职位，她决定好好运用自身的驾驶技术，将其发展为职业。在从事相关行业的友人协助下，她抱著自我挑战的决心去考取拖头牌照，更将这个过程形容为「打大佬」。

谈及求职经历，Luby指出外界普遍认为运输业正处于式微阶段，亦疑惑为何会有年轻女生愿意入行。她坦言，若非有相熟人士引荐，一般运输公司甚少愿意聘用「牛奶妹（指缺乏经验的新手）」。而她的家人起初亦担心驾驶重型车辆风险较高，怕她难以驾驭，但最终仍决定尊重并支持她去追求理想。

工作环境充满人情味 盼望将兴趣化为事业

常人以为货柜场是个冷酷的钢铁世界，但对Luby而言，这里却充满了意想不到的人情味。正式开工后，无论是资深的同业前辈还是场内职员，都对这位勇敢的女生照顾有加。让她最受感动的，是在考牌及刚入行时，不时会遇到途人或其他驾驶者向她举起大拇指以示鼓励。这些来自外界的认同与赞美，成为了她强大的推动力，「有人赞赏系一种好好嘅推动力，系会有人欣赏并唔系奚落我」。

Luby表示，转行揸拖头最大的好处，就是能把兴趣化为工作，把这份对驾驶的热爱维持下去，「揸车系我嘅兴趣，咁可以将兴趣当成工作，唔会厌倦又可以赚到钱」。

打破传统性别定型 获网民一面倒力撑

Luby的经历不仅打破了重型车辆司机固有的性别定型，亦为面临人手老化问题的运输行业注入了新活力。大批网民纷纷留言送上鼓励及赞赏，认为女性在处理工作时往往「整体上仲仔细啲」，表现绝不逊于男性；亦有网民大赞她的举动「咁型」及「好劲」，并感叹现今社会确实缺乏年轻人愿意投身这类行业。

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