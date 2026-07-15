茶记侍应唔识广东话？居港台男震惊叹：「系香港最珍贵嘅一部分」 网民：谢谢你珍惜

近年香港社会人口结构转变，加上部分行业面对人手不足问题，政府于2023年推出「补充劳工优化计划」，方便企业聘请外地劳工在港工作，本地日常语言环境也悄然发生变化。近日，有居港台湾人在Threads发文分享，称早前在茶餐厅目击侍应向客人表示「听不懂粤语」，让一直努力学习广东话并希望融入香港社会的他大感震惊，慨叹「广东话系香港最珍贵嘅一部分」，同时引来不少香港网民留言讨论，详情即看下文。

茶餐厅侍应唔识广东话？居港台男震惊：「广东话系香港最珍贵嘅一部分」

该名台湾网民在社交平台发文，表示自己来港工作4年，期间一直努力学习广东话，虽然目前「未算流利」，但仍然希望「至少想融入香港」。然而，日前他在一间茶餐厅用餐时，目击有街坊用广东话呼唤侍应点餐，没想到该侍应竟然回答：「我听不懂粤语」，让事主当场大感愕然。他坦言自己虽然是外地人，但仍然认为「广东话系香港最珍贵嘅一部分」，身处代表香港饮食文化的茶餐厅却无法使用广东话，令他深感唏嘘，直言：「希望唔好有一日，学广东话反而变成一件奇怪嘅事。」

港人共鸣：去边度生活就学边度语言

帖文公开后，引起不少香港网民留言讨论，有人向他表示感谢及大赞：「谢谢你珍惜香港」、「肯讲肯学已经很棒，外地人学广东话就算讲得唔正我会好尊重！」与此同时，不少网民认为到一个地方生活或工作，学习当地的语言是基本尊重，「其实去边度生活就学边度嘅语言，依个系尊重当地文化嘅一种行为嚟，无边一种语言系特别高尚」。

对于有食肆职员不谙广东话，有港人无奈表示：「咁你明白香港人有几sad and angry（伤心与愤怒）」、「外劳/新香港人佢讲普通话都算，佢起码要识听广东话」；亦有网民称会直接以行动表达不满，「如果侍应咁样答我，我会起身即走！」

来源：Threads