八达通11大快闪优惠！惠康超市减$15/美心中菜减$50/跨境直通巴减$10 简单2步即领券

八达通优惠｜为庆祝全新「嘟嘟赏」奖赏平台正式推出，八达通限时推出快闪优惠，用户只需按指示将常用八达通连结，即可领取餐厅及零售店优惠券，而首轮活动包括惠康超市、美心中菜、环岛中港通、太兴等11大连锁品牌，不论是家庭主妇日常入货，还是准备北上旅游出行，都能享有折扣。

限时4日！八达通「嘟嘟赏」11大快闪优惠 惠康/美心中菜/环岛中港通

奇华饼家 正价产品满额减$20

八达通「嘟嘟赏」第1轮快闪优惠于即日起至7月18日（六）推出，重点优惠涵盖多个大型连锁品牌，包括惠康超级市场减$15、太兴及美心中菜的晚市堂食折扣，以及环岛中港通的跨境巴士车票立减，全面照顾用户生活所需。

1. 惠康超级市场 八达通付款满额即减$15

顾客于推广期内，在惠康消费满$120或以上，即减$15。这绝对是为家居添置零食、水果或日常粮油杂货的最佳时机。

2. 美心中菜 5大品牌晚市享$50折扣

八达通联乘美心中菜推出$50晚市电子优惠券。于全线潮江春、潮庭、北京楼、美中鸭子及城中鸭子惠顾晚市堂食消费满$250，即可享$50折扣优惠，适合与亲朋好友品尝驰名烤鸭与精致点心。

3. 太兴 晚市堂食减$10

人气连锁餐厅太兴推出晚市堂食$10优惠券。只要晚市堂食惠顾满$100或以上，即可作$10使用。下班后想品尝驰名冰镇奶茶或招牌烧味，绝对更加划算。

4. 环岛中港通 跨境巴士车票专享$10减免

为方便经常往返内地的旅客，凭八达通于香港指定门市购买环岛中港通跨境巴士成人车票，即减$10优惠。为跨境商务及休闲旅客提供更实惠的出行选择。

5. 大生生活超市 特大湖北鸡蛋特价$15

大生生活超市推出震撼价优惠，于全线分店可以$30购买两盒「湖北特大无激素鸡蛋(15只装)」，平均每盒只需$15，为全家人提供健康又优质的蛋白质来源。

6. FRESH新鲜生活 / 本湾水产 饺子买一送一

凭券购买指定Pulmuone围木园饺子（例如围木园正宗猪肉鲜饺子400克、猪肉馅芹菜鲜饺子400克等）可享买一送一优惠。优惠只适用于中央收银处付款，是快速解决一餐的美味之选。

7. Oliver's Super Sandwiches 满额送鸡翼

于上午11时后，任何惠顾满$50（不包括包装食品），即可免费获赠柠檬蜜糖鸡翼两只（价值$24）。在享受英式三文治及意粉之余，增添一份滋味小食。

8. 鸿福堂 健康滋补汤饮满$200减$20

凭电子优惠券到鸿福堂全线分店，购物满$200或以上，即可享$20折扣优惠。注重养生的朋友，不妨趁机选购龟苓膏、无添加健康饮品及滋润汤水。

9. 米线阵 人气汤米线满$70减$5

米线阵推出$5减免优惠，上午11时后堂食或外卖惠顾满$70，即减$5。无论是丰富的午餐或是晚餐，热腾腾的皇牌番茄汤米线都能满足消费者的胃口。

10. 龙丰集团 全线产品满$229减$10

顾客于全线龙丰消费满$229即减$10。优惠适用于所有产品，让大众以更抵价格搜罗各国美妆护肤、保健品及个人护理用品。

11. 奇华饼家 传统饼食减$20

选购奇华现货产品正价满$100或以上即减$20。不论是买经典老婆饼、香脆鸡蛋卷，还是准备其他精致送礼佳品，都极具性价比。

简单2步开通八达通「嘟嘟赏」 领取快闪优惠券

想要尽享上述丰富的八达通折扣，用户只需前往活动主页点击相关连结，即可轻松领券。首次使用的朋友，需跟从以下两个简单步骤，即可马上启动并连结八达通：

点选「嘟嘟赏」 > 「立即连结」以选择需要连结的八达通。 拣选你最常用的八达通 > 接受条款及细则 > 点选「确认」。

资料来源：八达通 Octopus