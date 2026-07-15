31岁港男贪$500迎新礼物负债近60万？女友助还钱终觉悟「想做返个男人」 网民鼓励：还清条数重新嚟过

在现今消费主义盛行的社会，信用借贷工具唾手可得，若缺乏理财自律，随时会深陷债务泥潭。有31岁港男分享，自己因一时贪念，在长达10年间由一笔仅一万港元的循环贷款，利滚利并因不断扩大消费，最终滚存成近60万港元巨债的惨痛经历，最终更与女朋友分手。事主坦言自己因「好食懒飞、极不自律」而落得如此下场，获网民留言鼓励：「加油，还清条数可以重新嚟过。」

31岁港男负债近60万 起因仅为$500迎新礼物？

有名31岁港男分享，自己因一时贪念，在长达十年间由一笔仅一万港元的循环贷款，利滚利并因不断扩大消费，最终滚存成近60万港元巨债的惨痛经历。（图片来源：《男人唔可以穷》剧照）

事缘有网民在社交平台以「港男负债人生」为题撰写长文，透露自己因10年前「有损友介绍我去财仔借一皮嘢（一万元）循环贷款，话有$500迎新奖金」。当时他抱着「如果即日还的话，确系可以赚到个奖金」的侥幸心态借下第一笔贷款，却自此开启了无法回头的「负债人生」。

在借得首笔一万元贷款后，事主因自律能力不足，很快将款项花光在娱乐与消费上。随后，财务公司主动提升其贷款额，加上他长期「不务正业，得闲就炒下散」，债务如同雪球般越滚越大。当他投身社会拥有稳定收入后，消费模式却未有改善，更开立更多信用卡并长期仅支付「min pay」（最低还款额）。

女友及家人助还钱 面临爆煲终觉悟「想做返个男人」

经历这一切，事主痛定思痛，拒绝申请破产，坚定表示：「因为我想做返个男人，我想负返个责任」。（图片来源：《男人唔可以穷》剧照）

债务累积至约10万元时，当时的女朋友发现了其财政状况。然而，事主当时选择继续隐瞒部分债务。女友非但没有离弃他，更协助他清还卡数及学贷，惟事主坦言自己「在佢帮完我之后都依然冇坦白到笔财仔数」，并维持奢侈的生活态度。

疫情期间，因当时有「百份百个人特惠贷款」，事主企图借此借款8万元来「以债还债」并转行送外卖，却在递交辞职信后，不敌财务公司主动将信用额提升至10万元的诱惑，结果「唔单止冇清到笔财仔数，仲要额外再揹多笔数」。在缺乏自律的情况下，事主其后更开立第二间财务公司户口。

面对爆煲，事主终于向家人及女友坦白。虽然女友最终决定分手，但依然义气相挺，转为担任其「理财顾问」协助管理财产，而其母亲亦帮忙清还部分高息债务。经历这一切，事主痛定思痛，拒绝申请破产，坚定表示：「因为我想做返个男人，我想负返个责任」。

网民鼓励：还清条数重新嚟过

对于事主的经历，网民对此反应两极：有部分网民认为事主应直接申请破产：「好快又会再爆煲」、「建议你及时止蚀，而家开始一蚊都唔好再还。」有人指出事主的理财知识明显不足：「我认为阁下嘅遭遇完全系自作自受」、「中学应该教下理财啦」、「作为一个人，因为自己做过嘅事负责返，始终由头到尾冇人逼你咁做」、「你失去嘅唔系钱，系一个唔计较所有同你赴汤蹈火，一个真心爱你嘅人。」

亦有网民分享类似经历：「我细佬都系咁，第一次十几万……好想问吓你哋，点解要洗咁大笔未来钱？明明自己有份稳定收入，点解唔肯脚踏实地？点解系都要追求啲自己现阶段冇能力买到嘅嘢？」、「睇哂，差啲以为你系我屋企人，一开始条数细细地你总会以为自己会搞得掂，只要瞒得住就得…而系你首先要摵甩你对不劳而获嘅心瘾/依赖，你一日唔认清呢个世界无成就系轻松获得，你一日都会喺呢个loop度浮浮沉沉。」

不过有部分网民则为事主投下信任票，鼓励他「加油，还清条数又可以重新黎过」，并赞赏他愿意承担责任的勇气，叮嘱他「见到你肯改过，真系唔好再做好食懒飞，极不自律嘅人」。

来源：Threads