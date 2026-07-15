没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」

香港公屋资源紧绌，向来是网络上的热门争议话题。近日，有网民在社交平台 Threads 上发起讨论，抛出一个极具争议性的「非主流意见」（Unpopular opinion），建议「住公屋应该没收护照禁止旅行」，直指公屋户不应拿著纳税人的资助去玩乐。帖文一出，瞬间触发数千网民热烈回响，正反两派展开激烈舌战！

网民倡议限制公屋住户？ 「纳税人资助唔系俾你去玩」

有网民在社交平台上发起讨论，建议「住公屋应该没收护照禁止旅行」。 (《幻爱》剧照)

该名发帖网民认为，公屋住户作为社会基层，接受了纳税人的资助，其「最大任务」理应是累积财富。他指出，公屋户应该努力储钱，透过绿表抽居屋以改善生活环境，同时将公屋单位腾出，让给更有需要的露宿者。楼主在文中直斥：「纳税人资助唔系俾你去日本玩，系要俾你储钱离开公屋」，更呼吁公屋户要「Get real and be grateful（看清现实并学懂感恩）」。

帖文获得部分网民力撑，有人质疑：「如果有闲钱成日去旅行，系咪代表佢哋根本负担得起出面租屋？」更有和议者提出极端限制，认为公屋户出境时该年度需补交市价租金，甚至建议「禁埋回乡证」。

同时，也有不少人以反讽方式「支持」楼主，讽刺地提出公屋户应该「禁坐的士、禁食自助餐、禁入戏院」，甚至「只准饮水，饮咖啡即系浪费公帑」，借此突显限制穷人消费权利的荒谬。

「神理由」反击获千人狂赞：公屋是政策非施舍

有网民一针见血地指出，楼主的逻辑是将公屋当成「施舍」而非「公共政策」。(《幻爱》剧照）

面对针对公屋户的批评，有一位网民的留言凭借清晰逻辑获逾千人赞好。该网民一针见血地指出，楼主的逻辑是将公屋当成「施舍」而非「公共政策」。他强调，公屋旨在保障市民基本居住需要，绝不代表住户必须放弃正常生活；符合资格且正常交租的居民，同样拥有旅行、娱乐和享受生活的权利。

他更举出反例神回复：「如果接受『用了纳税人资源就不能有非必要消费』这套逻辑，那么读官立学校的学生是否不能玩乐？用公立医疗的人，生活方式是否也要被审查？」直指真正需要监管的是滥用公屋的富户，而非剥夺基层作为普通人生活的权利。

慨叹「仇穷」风气：公屋户同样是纳税人

除了上述神级回应，大批反对声音也随之涌现。有人以政府资助的大学生（UGC）作类比，笑指按照楼主逻辑，大学生也应被没收护照，直到顺利毕业。亦有网民从社会心理学角度分析，认为这是一种「替代性攻击」，当人们无力改变高昂楼价或社会现状时，便将怒火发泄在更没有反击能力的弱势群体身上，感叹现今社会「唔仇富走去仇穷」。

此外，不少人提醒楼主，公屋住户中亦有很多人需要缴纳薪俸税，「佢哋同时又系纳税人」。网民重申，居住权利与人身自由同等重要，公屋是社会共同编织的安全网，一年花几千元穷游可能是基层劳动人口仅有的喘息空间，绝不应用作剥夺市民基本人权的枷锁。

资料来源：Threads

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