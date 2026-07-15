DSE放榜学生决意北上读深圳大学！1原因弃本地升学 亲戚急劝退失败 网民：唔好干涉人决定

中学文凭试（DSE）今日（15日）放榜，不论结果好坏，考生都要为升学出路作重大抉择。有网民就在社交平台Threads发文求教，指亲戚的小朋友今年DSE成绩其实不俗，唯独英文科只考获第2级。该名学生最终决定放弃本地升学，选择北上就读深圳大学，更扬言日后会再回港读硕士「洗底」。事主苦劝无果，大感无奈。

DSE考生1个原因弃本地升学 「五十年不变剩下二十年」

有应届DSE考生决意北上升学，引起网民热议。(Threads截图)

事主透露，曾多番尝试劝退该名学生，建议对方尽快报读本地的高级文凭（High Diploma）或副学士。然而，学生却以「学费贵」、「竞争大」为由一口拒绝，并认为在内地读完学士后，大可回港读硕士（Master）来提升学历。

该学生在与事主的对话中全程使用简体字，并抛出「五十年不变剩下二十年」、「深圳距离香港最近」等理由来辩解。事主不禁叹息：「师傅你英文差到咁讲经咩」，直言以对方目前的英文水平，日后难以应付香港的硕士课程。事主形容对方似乎被「洗脑」，直言「真系好kam，少少shame（尴尬）」，甚至替其父母感到心痛，认为是浪费金钱。

网民热议北上读书优劣 深大非「211」难洗底？

深圳大学属国内高水平综合性大学。

帖文一出，引来大批网民热议。有熟悉升学资讯的网民点出残酷现实，直指深圳大学并非内地顶尖的「211」工程院校（意指国内约100所重点院校）：「香港Master对于双非院校分数要求高好多，深大连211都唔系，点解要读？」另外，有人质疑其英文能力：「英文2咗，返深圳读大学用中文上堂，周围又讲普通话，到时点考IELTS（雅思）？」直言英文底子差，日后想回港读硕士可谓难上加难。

不过，也有人认为北上读书确有经济优势，更有人指深大其实不差，如果成绩优异，将来仍有出路。

网民劝世：尊重他人命运

相比起客观分析前途，更多网民一面倒劝事主「放下助人情结」，认为不应过度干涉别人的选择。网民纷纷表示：「人哋老母都未担心，你就不要自作多情」、「不嬲人哋嘅前途都唔关你事」、「尊重他人命运」。更有人警告事主，万一日后学生经JUPAS入不到心仪的大学或科目，随时会将矛头指向他：「条路由佢自己拣，免得将来衰咗入你数，你赔唔返个人生比佢。」

对此，事主回应指，起初是学生主动询问JUPAS排位意见，才误以为对方真心想听建议。事主亦无奈分享观察，留意到现时很多中小学生即使懂得说广东话，日常聊天也会说普通话及写简体字。正如网民所言：「你做咗自己𠮶part就算，佢要负责返自己人生。」

深圳大学学科选择多 欢迎港生报读

翻查资料，深圳大学创立于1983年，由北大、清华及人大等顶尖学府援建，属国内高水平综合性大学。校内分设金融科技、法学、管理学、土木与交通工程等逾廿多个学院及学部，具备学士至博士的完整培育体系，大批毕业生皆扎根大湾区发展。

针对香港学生，深大香港学院设有四年制学士课程。申请人须热爱祖国，热爱香港，并为30岁以下的全日制中六毕业生，以及持有香港永久性居民身份证及回乡证。收生要求方面，港生必须参与当届香港中学文凭试（HKDSE），校方会根据其考试成绩及个人申请材料作综合评定，择优录取。

图片及资料来源：Threads、深圳大学

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