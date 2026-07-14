麦当劳$1大可乐／7-Eleven免费咖啡／酒店自助餐6折 一文睇2026 DSE放榜优惠合集

2026年DSE优惠｜2026年DSE中学文凭试放榜日即将到来，一众应届考生经历了漫长的备战与煎熬，绝对值得好好犒赏自己一番。为了替莘莘学子打气，各大广受欢迎的连锁餐饮品牌纷纷推出一系列放榜日限定优惠，当中包括麦当劳极具震撼力的$1大汽水及即磨黑咖啡，让大家以最划算的价钱与同学共享放榜后的轻松时刻！

麦当劳DSE放榜超值专享 $1换购咖啡/大汽水

麦当劳DSE放榜超值专享 $1换购咖啡/大汽水

作为年轻人最爱聚脚点之一的麦当劳，一直以亲民价格提供多样化的速食选择。在今届放榜日，品牌特别透过官方应用程式推出超值「$1优惠」，让考生们在紧张的时刻得以用透心凉的饮品或提神的咖啡放松心情。无论是配搭经典的巨无霸还是香脆的薯条，都能为这重要的一天带来满满的能量。

麦当劳DSE优惠

优惠期限：2026年7月15日（周三）

优惠详情：$1 大汽水 或 $1 McCafé即磨黑咖啡

条款细则：当日需使用麦当劳App内相关电子优惠券。$1大汽水供应时间为上午11时至午夜12时（可选可口可乐、无糖可口可乐、雪碧或芬达）；$1 McCafé即磨黑咖啡供应时间为上午6时至上午11时。

KFC肯德基为文凭试考生打气 免费送中汽水

KFC肯德基为文凭试考生打气 免费送中汽水

为了赞扬考生们在温习期间所付出的努力，KFC（肯德基）特别准备了清凉解渴的免费中汽水，为年轻人加油打气，让大家在品尝美味热辣炸鸡的同时，也能畅饮一番，互相勉励。

KFC肯德基DSE优惠

优惠期限：2026年7月15日（放榜日）

优惠详情：免费获赠中汽水一杯

条款细则：需亲临KFC分店收银处，出示2026年DSE成绩通知书或成绩通知短讯，并赞好(Like) KFC (HK) 的 Facebook、Instagram或Threads专页。

7-Eleven 应届DSE考生免费7CAFÉ即磨咖啡

7-Eleven 应届DSE考生免费7CAFÉ即磨咖啡

配合品牌45周年「梗系我地」的主题，7-Eleven为DSE考生送上温暖与提神的双重支持，同时指定的人气零食及雪糕更设有特别折扣，方便随时补充体力。

7-Eleven DSE优惠

优惠期限：2026年7月15日（早上7时至晚上11时59分）

优惠详情：免费获赠7CAFÉ即磨咖啡一杯（任何款式、冷热均可）；购买指定14款人气产品享「梗系互撑价」。

条款细则：应届DSE考生需向店员出示学生证或DSE成绩表。

人气火锅牛気及山见台式火锅 学生放题八折

放榜后与三五知己围炉「烚吓烚吓」，绝对是舒缓压力的最佳方式。尝．高美集团旗下的「牛気日式涮涮锅」及「山见台式火锅」特别推出火锅放题折扣，让同学们以优惠价大快朵颐，尽情畅聊未来动向。

牛気日式涮涮锅、山见台式火锅DSE优惠

优惠期限：2026年7月15日（放榜日当天）

优惠详情：惠顾任何主餐牌火锅放题套餐可享8折优惠。

条款细则：需穿著校服或出示有效全日制学生证；需赞好或追踪品牌官方Facebook或Instagram，并于指定活动帖文留言写下一句鼓励DSE考生的说话。

Red MR 唱K 5人同行1人免费

除了连锁速食及火锅，想大肆庆祝的考生亦有其他丰富选择。知名卡拉OK品牌Red MR提供5人同行，1人免费，且额外再提供全单再享八五折，让大家以歌声释放压力！

Red MR DSE优惠

优惠期限： 2026年7月14日至16日

优惠详情： 5人同行，1人免费，全单再享八五折。

条款细则： 需向职员出示DSE准考证或成绩单。

历山酒店自助餐65折 额外送蛋糕

历山酒店历山餐厅则带来精致美味的自助午餐及晚餐折扣，供应多款海鲜及多国佳肴，更贴心赠送专属祝福蛋糕，为放榜日留下美好回忆。

历山酒店历山餐厅DSE优惠