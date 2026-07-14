90后拎综援？失业多年日日瞓屋企睇YouTube 狂呻揾工难与网民对骂「都冇话唔好啊」

近年香港经济转型，就业市场充满挑战。一名自称「中年失业」的90后网民近日就在社交平台发文，直认失业多年，靠领取失业综援度日，每天的生活就是「喺屋企瞓」和看YouTube。事主大吐苦水称求职困难，却反遭网民围攻，双方爆发激烈骂战。事主更豪言「其实咁样失业都冇话唔好啊」，引发网络热议。

90后失业多年狂呻环境差 与网民舌战：政府无工作提供

有90后网民近日在社交平台发文分享生活，指自己「失业几年就喺屋企瞓」、「悭啲使，日日睇YouTuber」。（TVB剧照）

该名90后事主发文大呻自己无学历，并将求职失败归咎于大环境，指「个个请晒外劳同AI，根本揾唔到嘢做」。面对网民质疑其好食懒做，事主反应极大，连环发文反击，怒轰网民「实属无脑」。他辩称自己并非不想工作，亦已找社工帮手，甚至报读了多个ERB（雇员再培训局）课程，无奈依然「无人请」。

事主更将矛头指向政府与富人，反问：「点解个个骂我哋拎综援，无人话政府无工作提供呢？」他认为社会资源分配不均，导致基层无饭食才被迫申请综援，更直言年轻人找不到工作是「大趋势」，认为现时的失业状态「都冇话唔好」。

网民直斥失败者心态 「肯做点会无工？」

事主的「躺平」言论一出，随即惹来大批网民留言狠批。不少人直斥其态度消极，属「失败者心态」。有网民毫不留情地反驳：「保安清洁洗碗长期请人，自己愿意做废柴咁无人帮到你」、「几个月都话同情下你，几年都揾唔到嘢做，好明显系你个人问题」。更有网民一针见血地指出：「如果政府可以cut你综援，你就会好快揾到嘢做㗎啦！」

网民恨铁不成钢 整合「3步翻生」指南

有网民恨铁不成钢，鼓励事主努力发奋。（TVB剧照）

虽然群情汹涌，但留言区中亦有不少热心网民给予实质建议，为事主整合出「3步翻生」的实用指南，鼓励他脱离现状。网民提议事主第一步应先跳出舒适圈，从门槛较低的行业重新起步。例如做外卖步兵、「考个保安牌」或到连锁快餐店做打杂。有同路人苦口婆心劝导：「你送一个钟头外卖起码揾到一日餐饭先啦，一步一步行啦⋯⋯唔好怨啦。」

第二步，网民建议事主应将时间用于学习新技能。既然每天都花大量时间看YouTube， 不如善用网路上的大量免费资源。有网民建议他学习使用各类免费AI工具，如Grok、Deepseek、Gemini等，直指「有好多嘢帮到你，系你唔自学」；或者自学小手艺再在网上售卖，将上网时间转化为赚钱能力。

长期脱离职场会导致沟通能力退化。有网民建议事主第三步应透过散工重建社交与人脉，例如下载餐饮业「炒散App」，这类工作通常无需繁复面试即可报更上班。「几千蚊又好，到万几又好，炒散返兼职……有时事在人为」，借由散工慢慢适应工作节奏，累积经验及人脉，好过日日留在家中与社会脱节。

资料来源：Threads