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港漂控诉香港老板「想做皇帝」 订4大奇葩规矩 收工都有「指定动作」麻烦同事 网民：他是不是有病 

生活百科
更新时间：16:02 2026-07-14 HKT
发布时间：16:02 2026-07-14 HKT

职场文化经常成为网上讨论的焦点，近日一名来自深圳的港漂就于社交平台上大吐苦水，控诉其香港老板订立多项极度荒谬的规矩，连收工都有令人咋舌的「指定动作」，令事主大感无奈，更直言「我感觉我的老板，不想做老板，他想做皇帝」。

港漂 小红书发帖爆料 港老板奇葩规矩：三人护送按电梯

有港漂在内地社交平台「小红书」上，控诉自己老板摆款「想做皇帝」。
有港漂在内地社交平台「小红书」上，控诉自己老板摆款「想做皇帝」。
事主向大众分享其在香港工作时遇到的连串职场经历，并亲自列举了多项令其难以接受的公司潜规则，因奇葩事件太多，事主更扬言「还有很多，我要专门开个帖记录」。
事主向大众分享其在香港工作时遇到的连串职场经历，并亲自列举了多项令其难以接受的公司潜规则，因奇葩事件太多，事主更扬言「还有很多，我要专门开个帖记录」。

近日，有港漂在内地社交平台「小红书」上，以「香港老板大赏」为题发文，更控诉自己老板摆款「想做皇帝」。事主向大众分享其在香港工作时遇到的连串职场经历，并亲自列举了多项令其难以接受的公司潜规则，因奇葩事件太多，事主更扬言「还有很多，我要专门开个帖记录」。

该名事主在帖文中详细描述了公司内部令人咋舌的运作情况。根据事主的描述，其老板对员工下班有著极为严格且奇特的规定，最引人注目的莫过于每天下班时「必须有3个人一起帮他按电梯」。此外，员工「每天必须等他走了之后才可以下班」，即便当时已经过了下班时间30分钟，员工仍需继续等待。

批奉旨日日 「无偿加班」

除了下班的规矩外，事主又在留言位置补充，指老板在日常工作中极度看重个人利益，每天会向员工强调：「你们要保护我的利益。谁更能保护我的利益谁就更有价值」。在工时方面，老板更「希望所有人都要加班，甚至周六也要无偿加班1天」。事主无奈补充，实际上公司大部分员工也确实面临「每天加班一个多小时」的情况。

同温层大吐苦水 纷批「是不是有病」

帖文发布后，迅速引起大批中港网民热烈讨论。部分人对该老板的行径感到匪夷所思，留言调侃「不够3个人按电梯他就不下楼吗」，甚至直言质疑「他是不是有病」。

同时，不少打工仔也纷纷在留言区分享自己的相似经历。有网民表示自己的老板也有类似作风，直言「佢唔走我地都唔洗旨意走」，并形容下班前必须先请示老板，确认「无嘢做啦先可以奴婢告退」；亦有网民分享前公司的行政人员要求更高，员工需要专门走到其座位前报备「我下班了」才可以离开。不过，也有网民看不过眼，建议事主无须理会这些无理要求，认为应该「够钟打卡走人，理得佢」。

资料来源: 啊啊啊油＠小红书

延伸阅读: 港漂呻香港工作没时间偷懒？嫌6点收工太晚「8小时每秒都在干」 网民：会不会因为你做得慢

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