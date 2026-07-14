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港漂呻香港工作没时间偷懒？嫌6点收工太晚「8小时每秒都在干」 网民：会不会因为你做得慢

生活百科
更新时间：15:42 2026-07-14 HKT
发布时间：15:42 2026-07-14 HKT

香港人向来以讲求效率、节奏急促闻名，职场上的高压环境或会令初来乍到的打工仔吃不消。最近有港漂在社交平台上发文，大呻在港工作期间完全没有时间「摸鱼」（偷懒），指每日上班的八小时内必须每分每秒都专注工作，加上下午6时才下班，让她深感「真的好累啊！」

港漂呻香港工作没时间偷懒？嫌6点收工太晚「8小时每秒都在干」

最近有港漂在社交平台上发文，大呻在港工作期间完全没有时间「摸鱼」（偷懒）（图片来源：《我的少女时代》剧照）
最近有港漂在社交平台上发文，大呻在港工作期间完全没有时间「摸鱼」（偷懒）（图片来源：《我的少女时代》剧照）

事缘有一名来港发展的网民在「小红书」上，以「香港工作没时间摸鱼正常吗」为题发文，大吐在港工作的苦水。事主虽然表示现时任职的公司「不用OT」（不用加班），但背后却有著让其吃不消的工作强度，大呻「八小时每一秒都在干」，工作期间完全没有喘息的空间，令他事主禁直呼「真的好累啊」。除了工作强度高之外，事主亦对香港的通勤与放工时间感到无奈，发问「和香港有没有5点下班的工作」，并感叹「6点下班太晚了」。

网民：会不会因为你做得慢

帖文随即在网上引起了广泛关注与讨论，有网民认为有网民认为不能「摸鱼」的工作并不正常，直言「必须透过摸鱼提高性价比，否则我接受不了那么低的工资」。有网民指点迷津，建议事主若工作量过大应主动与上司沟通，笑言可以告诉上司「我工作太多忙不过来了，ABC你先要哪个？」，借此重新调配工作，将当天的工作量化繁为简。亦有人认为是事主工作效率太低：「会不会因为你做得慢。」

来源：小红书

文：M

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